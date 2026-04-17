COE mantiene 28 provincias y el Distrito Nacional bajo alerta de inundación por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este viernes 17 de abril bajo niveles de alerta de inundación a 28 provincias del país y el Distrito Nacional, ante el paso de una vaguada que genera condiciones de humedad e inestabilidad atmosférica, con riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Según el Informe de Situación No. 1, emitido a las 11:30 de la mañana por el director general del COE, Juan Manuel Méndez García, 21 provincias se encuentran en alerta amarilla —nivel que indica situaciones inminentes de riesgo y emergencias severas— mientras que otras 7 están en alerta verde, categoría que advierte sobre la posible ocurrencia de eventos peligrosos para la población.

Provincias bajo alerta amarilla por lluvias de hoy

Alerta amarilla

Santo Domingo

Santiago

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

María Trinidad Sánchez

Samaná

Elías Piña

San José de Ocoa

Puerto Plata

El Seibo

Valverde

Dajabón

Azua

Distrito Nacional

Monseñor Nouel

Hato Mayor

Independencia

Santiago Rodríguez

La Altagracia

La Vega

San Pedro de Macorís

San Cristóbal

Provincias bajo alerta verde

Sánchez Ramírez

Montecristi

Monte Plata

Espaillat

Hermanas Mirabal

La Romana

San Juan

Daños reportados

Los primeros daños ya se registran en varias provincias. En La Vega, la Defensa Civil reportó inundaciones urbanas en los sectores Pueblo Viejo, Los Ñames, Zumbio y El Naranjal de Cutupú, además de una vivienda parcialmente afectada por fuertes vientos y otra con daños en el techo por la caída de un árbol. En Jarabacoa se produjo un deslizamiento de tierra en la carretera principal hacia Manabao. Todos los sectores afectados retornaron a la normalidad.

En Santiago, el municipio de Licey al Medio registró inundaciones urbanas con 43 viviendas anegadas, aunque también se reportó el retorno a la normalidad. En Bahoruco, la crecida del río Panso afectó temporalmente la carretera Neiba-Galván, dificultando el tránsito vehicular.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En materia de agua potable, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que 28 acueductos están totalmente fuera de servicio, afectando a 274,411 usuarios en todo el país.

Las lluvias de hoy: seguimiento en vivo

Pronóstico para la tarde

De acuerdo con los boletines del Indomet e Indrhi, para las horas de la tarde se prevén aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche. La situación se ve agravada por la humedad acumulada en los suelos tras cinco días consecutivos de lluvias.

El COE también recomendó a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas navegar con extrema precaución tanto en la costa Atlántica como en la Caribeña, ante la reducción de visibilidad, descargas eléctricas y oleaje anormal.

Recomendaciones del COE

No cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua.

Evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Los padres deben controlar a sus hijos para que no accedan a cuerpos de agua.

Los conductores deben extremar precauciones por la reducción de visibilidad.

Residentes en zonas de riesgo deben mantenerse atentos y preparados para una posible evacuación.

Para emergencias, el COE habilitó las líneas 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más