República Dominicana es altamente vulnerable a inundaciones, no solo por fenómenos naturales, sino por una combinación de factores que van desde su ubicación geográfica hasta las condiciones de sus asentamientos, infraestructuras y realidades sociales.

Esa vulnerabilidad se agudiza en las áreas urbanas, donde los asentamientos informales proliferan en zonas bajas y cercanas a ríos, arroyos y cañadas. Las lluvias de la vaguada que afectó el Gran Santo Domingo desde el miércoles 8 de abril —y que se extendió con mayor intensidad el lunes 13, dejando muertos, más de 30,500 desplazados y unas 6,000 viviendas afectadas a nivel nacional— volvieron a evidenciar los riesgos y la ausencia de soluciones definitivas.

53 puntos críticos en el Distrito Nacional

Según el mapeo elaborado por la Defensa Civil en coordinación con el Sistema Integrado Nacional de Información (SINI) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el Distrito Nacional concentra 53 zonas vulnerables: 43 por riesgo de inundaciones y 9 por deslizamientos.

Las causas de estos puntos críticos se distribuyen así:

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17 por obstrucción del drenaje

12 por crecida y desbordamiento de ríos

10 por desbordamiento de cañadas

9 por precipitaciones

9 por saturación del suelo y/o eventos sísmicos

Los niveles de riesgo

Las 53 zonas están clasificadas en cuatro niveles de vulnerabilidad:

Nivel Color Cantidad de zonas Baja 🟢 Verde 15 Moderada 🟡 Amarilla 13 Alta 🟠 Naranja 10 Muy alta o crítica 🔴 Rojo 14

¿Dónde están las zonas críticas?

Los sectores identificados como puntos vulnerables en el Distrito Nacional son:

Villa Eloísa 24 de Abril Gualey Los Ríos Arroyo Manzano Cerros de Arroyo Hondo Cuesta Hermosa Segunda Cristo Rey El Caliche de Cristo Rey El Hoyo de Chulín Los Guandules La Ciénaga Los Farallones Los Platanitos Respaldo 9 Los Cocos Respaldo La Marina San Ignacio de Guachupita Ricardo Cartty de Los Guandules Capotillo El Túnel de Capotillo La Zurza Los Jardines La Guayubín de Los Ríos Villa Marina de Los Ríos Bonabide de Guachupita Av. Vega Real de Arroyo Hondo Cuesta Hermosa El Aguacate La Puya El Charco de Jonni de Arroyo Hondo La Gallera de La Puya de Arroyo Hondo Fundación Samaria de Los Girasoles El Claret Simón Bolívar Villa Eloísa de Simón Bolívar Puerto Rico de Arroyo Hondo San Rafael de Arroyo Hondo San Diego Jardín Botánico La Agustinita La Fe Alto de Arroyo Hondo Villas Agrícolas Villa Juana Villa Consuelo Villa Francisca Mejoramiento Social Ensanche Luperón Ensanche Espaillat Los Ángeles Peralejos Los Girasoles

Una capital con múltiples fragilidades

El mapeo califica al Distrito Nacional como una de las áreas más complicadas del país, por la alta concentración de población que se suma a indicadores de pobreza, bajo nivel de ingresos, malas condiciones de las viviendas, problemas de acceso a agua potable, deficiencias en el manejo de aguas residuales y atención sanitaria insuficiente.

La historia reciente confirma el patrón. Solo entre 2001 y 2023 se registraron 60 eventos climáticos extremos en el país, la mayoría correspondientes a tormentas tropicales e inundaciones.

El costo económico es igualmente significativo. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), República Dominicana pierde aproximadamente el 2.2% de su Producto Interno Bruto (PIB) cada año a causa de fenómenos climáticos extremos. Por su parte, el Banco Mundial estima que estos eventos pueden ocasionar pérdidas de hasta el 1% del PIB anualmente.

Mientras las lluvias siguen cayendo, decenas de miles de dominicanos en zonas vulnerables esperan soluciones que van más allá de la respuesta de emergencia.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más