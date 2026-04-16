República Dominicana es altamente vulnerable a inundaciones, no solo por fenómenos naturales, sino por una combinación de factores que van desde su ubicación geográfica hasta las condiciones de sus asentamientos, infraestructuras y realidades sociales.

Esa vulnerabilidad se agudiza en las áreas urbanas, donde los asentamientos informales proliferan en zonas bajas y cercanas a ríos, arroyos y cañadas. Las lluvias de la vaguada que afectó el Gran Santo Domingo desde el miércoles 8 de abril —y que se extendió con mayor intensidad el lunes 13, dejando muertos, más de 30,500 desplazados y unas 6,000 viviendas afectadas a nivel nacional— volvieron a evidenciar los riesgos y la ausencia de soluciones definitivas.

53 puntos críticos en el Distrito Nacional

Según el mapeo elaborado por la Defensa Civil en coordinación con el Sistema Integrado Nacional de Información (SINI) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el Distrito Nacional concentra 53 zonas vulnerables: 43 por riesgo de inundaciones y 9 por deslizamientos.

Las causas de estos puntos críticos se distribuyen así:

  • 17 por obstrucción del drenaje
  • 12 por crecida y desbordamiento de ríos
  • 10 por desbordamiento de cañadas
  • 9 por precipitaciones
  • 9 por saturación del suelo y/o eventos sísmicos

Los niveles de riesgo

Las 53 zonas están clasificadas en cuatro niveles de vulnerabilidad:

Nivel Color Cantidad de zonas
Baja 🟢 Verde 15
Moderada 🟡 Amarilla 13
Alta 🟠 Naranja 10
Muy alta o crítica 🔴 Rojo 14

¿Dónde están las zonas críticas?

Los sectores identificados como puntos vulnerables en el Distrito Nacional son:

  1. Villa Eloísa
  2. 24 de Abril
  3. Gualey
  4. Los Ríos
  5. Arroyo Manzano
  6. Cerros de Arroyo Hondo
  7. Cuesta Hermosa Segunda
  8. Cristo Rey
  9. El Caliche de Cristo Rey
  10. El Hoyo de Chulín
  11. Los Guandules
  12. La Ciénaga
  13. Los Farallones
  14. Los Platanitos
  15. Respaldo 9
  16. Los Cocos
  17. Respaldo La Marina
  18. San Ignacio de Guachupita
  19. Ricardo Cartty de Los Guandules
  20. Capotillo
  21. El Túnel de Capotillo
  22. La Zurza
  23. Los Jardines
  24. La Guayubín de Los Ríos
  25. Villa Marina de Los Ríos
  26. Bonabide de Guachupita
  27. Av. Vega Real de Arroyo Hondo
  28. Cuesta Hermosa
  29. El Aguacate
  30. La Puya
  31. El Charco de Jonni de Arroyo Hondo
  32. La Gallera de La Puya de Arroyo Hondo
  33. Fundación
  34. Samaria de Los Girasoles
  35. El Claret
  36. Simón Bolívar
  37. Villa Eloísa de Simón Bolívar
  38. Puerto Rico de Arroyo Hondo
  39. San Rafael de Arroyo Hondo
  40. San Diego
  41. Jardín Botánico
  42. La Agustinita
  43. La Fe
  44. Alto de Arroyo Hondo
  45. Villas Agrícolas
  46. Villa Juana
  47. Villa Consuelo
  48. Villa Francisca
  49. Mejoramiento Social
  50. Ensanche Luperón
  51. Ensanche Espaillat
  52. Los Ángeles Peralejos
  53. Los Girasoles

Una capital con múltiples fragilidades

El mapeo califica al Distrito Nacional como una de las áreas más complicadas del país, por la alta concentración de población que se suma a indicadores de pobreza, bajo nivel de ingresos, malas condiciones de las viviendas, problemas de acceso a agua potable, deficiencias en el manejo de aguas residuales y atención sanitaria insuficiente.

La historia reciente confirma el patrón. Solo entre 2001 y 2023 se registraron 60 eventos climáticos extremos en el país, la mayoría correspondientes a tormentas tropicales e inundaciones.

El costo económico es igualmente significativo. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), República Dominicana pierde aproximadamente el 2.2% de su Producto Interno Bruto (PIB) cada año a causa de fenómenos climáticos extremos. Por su parte, el Banco Mundial estima que estos eventos pueden ocasionar pérdidas de hasta el 1% del PIB anualmente.

Mientras las lluvias siguen cayendo, decenas de miles de dominicanos en zonas vulnerables esperan soluciones que van más allá de la respuesta de emergencia.

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COE INDOMET lluvias zonas vulnerables

Katheryn Luna

Editora de Economía

Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL.

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