Las condiciones del tiempo en República Dominicana continúan marcadas por una fuerte inestabilidad atmosférica, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas regiones del país, producto de la incidencia de un sistema frontal combinado con una vaguada.

En el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, se prevén incrementos nubosos con lluvias de moderadas a fuertes intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

Estas condiciones se replicarán en provincias del noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde también podrían registrarse episodios de granizo en localidades puntuales.

En vivo: lluvias hoy y mañana

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Pronóstico de lluvia

Para las próximas horas, el sistema frontal permanecerá casi estacionario sobre el territorio nacional, lo que mantendrá el ambiente húmedo e inestable, favoreciendo precipitaciones intensas en provincias como La Altagracia, Samaná, Puerto Plata, Santiago, La Vega, San Cristóbal, San Juan y Monte Cristi, entre otras.

No obstante, hacia el martes comenzará a alejarse, aunque la vaguada seguirá generando lluvias aisladas en la mañana y aguaceros moderados a fuertes en la tarde en varias zonas del país.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, con máximas entre 30 °C y 33 °C en gran parte del territorio, mientras que en zonas montañosas serán más frescas. Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los boletines oficiales debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

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