La imagen más impactante del miércoles en las Grandes Ligas la protagonizaron los Padres de San Diego, que anotaron cinco carreras en la parte baja de la novena entrada para derrotar 7-6 a los Marineros de Seattle y extender su racha ganadora a siete juegos consecutivos.

El cerrador dominicano Andrés Muñoz (2-2) abrió la entrada y cargó con las cinco carreras. Primero llenó las bases, y Fernando Tatis Jr. entró como emergente para conectar un elevado de sacrificio que abrió la remontada.

Luego, con dos outs, Luis Campusano y Ramón Laureano conectaron sencillos productores consecutivos para empatar el partido a seis. El relevista José A. Ferrer relevó a Muñoz, y cinco lanzamientos después Jackson Merrill conectó un batazo de línea por la línea del jardín izquierdo que anotó las dos carreras del triunfo.

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Laureano impulsó la carrera de la victoria cuando Randy Arozarena no pudo realizar el tiro a home, ya que la pelota se le escapó de las manos.

El hit le dio la victoria a Alek Jacob (1-0), quien lanzó dos entradas sin permitir carreras en su primera salida del año en las Grandes Ligas, luego de ser llamado el martes desde Triple-A El Paso.

Luke Raley tuvo un juego de cuatro hits para los Marineros, incluyendo un jonrón de dos carreras.

Resultados MLB de la jornada del 15 de abril de 2026

Visitante Resultado Local Diamondbacks de Arizona 8 – 5 Orioles de Baltimore (10 inn.) Medias Rojas de Boston 9 – 5 Mellizos de Minnesota Guardianes de Cleveland 3 – 5 Cardenales de San Luis Reales de Kansas City 1 – 2 Tigres de Detroit Gigantes de San Francisco 3 – 8 Rojos de Cincinnati Cachorros de Chicago 11 – 2 Filis de Filadelfia Nacionales de Washington 0 – 2 Piratas de Pittsburgh Angelinos de Los Ángeles 4 – 5 Yanquis de Nueva York Marlins de Miami 3 – 6 Bravos de Atlanta Rays de Tampa Bay 8 – 3 Medias Blancas de Chicago Azulejos de Toronto 1 – 2 Cerveceros de Milwaukee Rockies de Colorado 1 – 3 Astros de Houston Rangers de Texas 5 – 6 Atléticos de Oakland Marineros de Seattle 6 – 7 Padres de San Diego Mets de Nueva York 2 – 8 Dodgers de Los Ángeles

Ohtani domina sin bate: 10 ponches y los Dodgers barren a los Mets

Shohei Ohtani ponchó a 10 bateadores en seis entradas, Dalton Rushing conectó un grand slam y los Dodgers de Los Ángeles completaron la barrida de la serie con una victoria de 8-2 sobre los Mets, enviando a Nueva York a su octava derrota consecutiva.

Fue la primera vez desde mayo de 2021 que Ohtani no bateó el mismo día que lanzó, cuando era miembro de los Angelinos.

El japonés (2-0) permitió una carrera, dos hits y dos bases por bolas. Hyeseong Kim, Teoscar Hernández y Kyle Tucker también conectaron jonrones para Los Ángeles, que mejoró su marca a 14-4 en la temporada.

Francisco Lindor, Luis Robert Jr. y Brett Baty se fueron de 0-4 con dos ponches cada uno en la parte alta del orden de Nueva York.

Los Yanquis ganan en el noveno con doble de Caballero

José Caballero conectó un doble de dos carreras con un out en la novena entrada para darle la victoria a los Yanquis de Nueva York sobre los Angelinos de Los Ángeles por 5-4.

Nueva York consiguió así su segunda victoria en ocho partidos, luego de desperdiciar una ventaja inicial de 3-0 construida con un jonrón de Aaron Judge y un sencillo de dos carreras de Trent Grisham.

Mike Trout conectó un jonrón de dos carreras para los Angelinos y se convirtió en el primer jugador visitante en conectar un jonrón en tres días consecutivos en el Yankee Stadium desde que Miguel Cabrera lo hiciera hace casi 13 años. David Bednar (1-2) se llevó la victoria con una entrada sin carreras. Jordan Romano (0-2) cargó con la derrota.

Arizona gana en diez con Del Castillo como figura

Adrian Del Castillo conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada e impulsó cinco carreras en total para llevar a los Diamondbacks de Arizona a una victoria de 8-5 sobre los Orioles de Baltimore.

Del Castillo, quien también conectó un triple de dos carreras, igualó en una sola noche su total de carreras impulsadas de sus primeros seis juegos de la temporada. Jeremiah Jackson conectó un jonrón e impulsó tres carreras para Baltimore.

Otras actuaciones destacadas de la jornada

Los Cachorros de Chicago aplastaron 11-2 a los Filis de Filadelfia con Nico Hoerner logrando un récord personal de cinco carreras impulsadas y Shota Imanaga igualando su mejor marca con 11 ponches.

Los Rojos de Cincinnati vencieron 8-3 a los Gigantes de San Francisco con dos jonrones de tres carreras de Sal Stewart, quien suma siete cuadrangulares y lidera a todos los novatos.

Los Bravos de Atlanta derrotaron 6-3 a los Marlins de Miami con tres jonrones, incluyendo un cuadrangular de dos carreras de Matt Olson y jonrones solitarios de Ozzie Albies y Austin Riley.

Los Rays de Tampa Bay extendieron su racha ganadora a cinco juegos con una victoria de 8-3 sobre los Medias Blancas de Chicago, respaldados por jonrones de Junior Caminero, Jake Fraley y Jonny DeLuca.

Los Medias Rojas de Boston evitaron la barrida ante los Mellizos de Minnesota gracias a cinco carreras impulsadas de Trevor Story, incluyendo un jonrón de tres carreras.

Los Astros de Houston se impusieron 3-1 a los Rockies de Colorado con diez ponches de Spencer Arrighetti en su debut de temporada y el séptimo jonrón de Yordan Álvarez.

Los dominicanos en la jornada del 15 de abril

La noche del miércoles dejó actuaciones notables de varios peloteros quisqueyanos repartidos por las Grandes Ligas.

Ramón Laureano fue uno de los héroes de la remontada de los Padres. El jardinero conectó un sencillo productor de carrera con dos outs en la novena entrada para poner el partido 6-5, y fue la pieza clave que forzó el error de Arozarena que permitió anotar la carrera de la ventaja. Su participación en la novena fue determinante para que San Diego completara la remontada más espectacular de la jornada.

Luis Campusano también fue protagonista en esa misma entrada. El receptor de los Padres conectó un sencillo oportuno con dos outs para anotar la carrera del empate, siendo parte esencial de la cadena de batazos que consumó la remontada.

Fernando Tatis Jr. entró como bateador emergente en la novena entrada y conectó un elevado de sacrificio que abrió la remontada de los Padres, poniendo en marcha la cadena de cinco carreras que terminó con el triunfo de San Diego.

Andrés Muñoz, por su parte, vivió la noche más difícil de su temporada. El cerrador de los Marineros entró a defender una ventaja de 6-2 en la novena y no pudo sostenerla: cargó con las cinco carreras de la remontada de San Diego y sufrió su segunda derrota del año (2-2). Muñoz llenó las bases antes de ser relevado, pero el daño ya estaba hecho.

Wenceel Pérez fue el héroe silencioso de la noche en Detroit. El infielder entró al partido como reemplazo defensivo en la octava entrada y, en su primer turno al bate, conectó un jonrón de un corredor sobre la cerca del jardín derecho ante el relevista Eli Morgan para darle la ventaja a los Tigres de Detroit en una victoria de 2-1 sobre los Reales de Kansas City. Fue el primer cuadrangular de la temporada para Pérez y le dio a Detroit su quinta victoria consecutiva.

Tablas de posiciones

Liga Americana

División Este G P % JD Rays de Tampa Bay 10 7 .588 — Yankees de Nueva York 10 8 .556 0.5 Orioles de Baltimore 9 9 .500 1.5 Azulejos de Toronto 7 10 .412 3.0 Medias Rojas de Boston 7 11 .389 3.5

División Central G P % JD Mellizos de Minnesota 11 8 .579 — Guardianes de Cleveland 10 9 .526 1.0 Tigres de Detroit 9 9 .500 1.5 Reales de Kansas City 7 11 .389 3.5 Medias Blancas de Chicago 6 12 .333 4.5

División Oeste G P % JD Atléticos de Oakland 10 8 .556 — Vigilantes de Texas 9 9 .500 1.0 Ángeles de Los Ángeles 9 10 .474 1.5 Astros de Houston 8 11 .421 2.5 Marineros de Seattle 8 11 .421 2.5

Liga Nacional

División Este G P % JD Bravos de Atlanta 12 7 .632 — Marlins de Miami 9 10 .474 3.0 Filis de Filadelfia 8 10 .444 3.5 Nacionales de Washington 8 10 .444 3.5 Mets de Nueva York 7 12 .368 5.0

División Central G P % JD Rojos de Cincinnati 11 7 .611 — Piratas de Pittsburgh 11 7 .611 — Cardenales de San Luis 10 8 .556 1.0 Cerveceros de Milwaukee 9 8 .529 1.5 Cachorros de Chicago 9 9 .500 2.0

División Oeste G P % JD Dodgers de Los Ángeles 14 4 .778 — Padres de San Diego 12 6 .667 2.0 Diamondbacks de Arizona 11 8 .579 3.5 Rockies de Colorado 6 12 .333 8.0 Gigantes de San Francisco 6 12 .333 8.0

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