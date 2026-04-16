Los Philadelphia 76ers aseguraron el pase a los playoffs de la NBA este miércoles al imponerse 109-97 sobre el Orlando Magic c on una cosecha de 31 puntos de Tyrese Maxey ,en la continuación del torneo de repechaje.

Philadelphia regresa a los playoffs después de estar ausentes la temporada anterior y suma su octava participación en las últimas nueve campañas ante el delirio de los casi 20 mil aficionados que colmaron el Xfinity Mobile Arena (Filadelfia).

Resultados de los partidos de la NBA disputados el 15 de abril 2026:

Visitante Local Marcador Final Detalle Clave Orlando Magic Philadelphia 76ers 97 – 109 Philadelphia clasifica como 7.º sembrado del Este. Golden State Warriors LA Clippers 126 – 121 Stephen Curry anotó 35 puntos; Clippers eliminados.

Regreso heroico : Stephen Curry lideró la remontada de los Warriors con 27 de sus 35 puntos en la segunda mitad, incluyendo una ráfaga de 16 puntos en solo seis minutos durante el tercer cuarto.

Impacto de veteranos : Al Horford fue fundamental para Golden State al encestar cuatro triples en el último cuarto, sellando la victoria como visitante.

Clasificación de 76ers: Con su victoria, los 76ers quedan listos para su enfrentamiento de primera ronda de playoffs contra los Boston Celtics

"Jugamos con todas las fuerzas y cada uno de nosotros ha puesto de su parte para conseguir esta victoria", dijo Tyrese Maxey a Prime al finalizar el partido. Maxey, de 25 años y una de las principales figuras de los Sixers, anotó 11 de sus 25 intentos desde la cancha, incluidos tres triples.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Muchos de mis compañeros no han tenido experiencia en los playoffs, les dije que había que dejarlo todo en la cancha para conseguir el objetivo", añadió.

En una temporada de grandes ausencias en hombres de experiencia, como Paul George y Joel Embiid, Maxey se ha convertido en una pieza fundamental promediando 38 minutos por partido.

Este miércoles, Philadelphia debió anteponerse al dominio en la zona pintada de Orlando que ganó los duelos directos en puntos y rebotes.

La falta de efectividad de Orlando desde la línea de tres, donde anotó en siete de 27 oportunidades, le impidieron extender una ventaja que no pudo pasar de los tres puntos en la recta final de la primera parte.

El escolta Desmond Bane fue el máximo anotador para el Magic con 35 puntos mientras que el alero de origen italiano, Paolo Banchero, sumó 18 fallando sus cinco intentos desde la línea de tres.

Superado el torneo de repechaje, Philadelphia ahora se concentra en un duelo de la primera ronda ante los Boston Celtics mientras que Orlando recibirá la visita de los Charlotte Hornets este viernes en busca del último cupo de clasificación.

Horford, Curry y Green sentencian a los Clippers

Tres triples del dominicano Al Horford, uno de Stephen Curry y dos robos de Draymond Green, todo en los últimos cinco minutos, sentenciaron una impresionante victoria 126-121 de los Golden State Warriors sobre los LA Clippers en el Intuit Dome (Inglewood).

El equipo dirigido por el cinco veces campeón de la NBA, Steve Kerr, extiende su temporada y tendrá la oportunidad de enfrentar a los Phoenix Suns el viernes en busca del último cupo de clasificación a los playoffs en la Conferencia Oeste.

Horford, de 39 años, terminó el partido con 14 puntos, incluidos nueve en los minutos finales que borraron una ventaja que alcanzó los 13 puntos para los Clippers.

"Al Horford ha estado lesionado toda la temporada, dentro y fuera de la alineación, pero cuando más lo necesitamos, apareció como un campeón", comentó Curry a Prime.

"Demostró que tiene toda la confianza, es algo que hemos visto en toda su carrera, es hermoso verlo y la energía que generó en el estadio", añadió.

Golden State cerró el partido anotando 15 de sus últimos 20 intentos desde la cancha y limitando a Kawhi Leonard, principal figura de los Clippers, a dos puntos en el cuarto período.

Curry, quien regresó de una lesión de rodilla para disputar los últimos cinco partidos de la temporada regular, jugó 36 minutos en los que anotó 35 puntos, acertando en siete ocasiones desde la línea de tres.

Los Clippers quedan eliminados de la lucha por clasificar a los playoffs en un año que quedará marcada por el traspaso de James Harden a mitad de temporada a los Cleveland Cavaliers.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más