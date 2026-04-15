Un doble de dos carreras de Myles Straw coronó una décima entrada de tres carreras, con la que los visitantes de Toronto Blue Jays remontaron para lograr una victoria de 9-7 sobre Milwaukee el martes por la noche, la sexta derrota consecutiva de los Brewers. Toronto anotó tres carreras en la novena entrada para ponerse arriba 6-4, pero los Cerveceros empataron con dos carreras en la parte baja de la misma entrada. El doble de Vladimir Guerrero Jr. con un out en la décima entrada contra Grant Anderson (0-1) impulsó al corredor automático Ernie Clement desde segunda base para poner a Toronto arriba 7-6. Jesse Sánchez recibió base por bolas intencional y ambos corredores anotaron con el batazo de Straw al jardín izquierdo. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Vladimir Guerrero Jr. dobló para impulsar la carrera de la ventaja en la décima entrada. Tras un caótico noveno capítulo en el que ningún cerrador pudo sostener su ventaja, Toronto se adelantó definitivamente en la décima cuando Myles Straw agregó un doble de dos carreras para poner el marcador definitivo de 9-7.

Resultados MLB del martes 14 de abril de 2026

Equipo Visitante Marcador Equipo Local Marcador Ganador Diamondbacks de Arizona 4 Orioles de Baltimore 3 Arizona Nacionales de Washington 5 Piratas de Pittsburgh 4 Washington Cachorros de Chicago 10 Filis de Filadelfia 4 Chicago Gigantes de San Francisco 1 Rojos de Cincinnati 2 Cincinnati Angelinos de Los Ángeles 7 Yanquis de Nueva York 1 L.A. Angels Reales de Kansas City 1 Tigres de Detroit 2 Detroit Marlins de Miami 5 Bravos de Atlanta 6 Atlanta Azulejos de Toronto 9 Cerveceros de Milwaukee 7 Toronto Rays de Tampa Bay 8 Medias Blancas de Chicago 5 Tampa Bay Medias Rojas de Boston 0 Gemelos de Minnesota 6 Minnesota Guardianes de Cleveland 5 Cardenales de San Luis 6 San Luis Rockies de Colorado 6 Astros de Houston 7 Houston Marineros de Seattle 1 Padres de San Diego 4 San Diego Vigilantes de Texas 1 Atléticos de Oakland 2 Oakland Mets de Nueva York 1 Dodgers de Los Ángeles 2 L.A. Dodgers

Otros dominicanos en la jornada

Miguel Rojas (Dodgers) fue pieza clave en la victoria de Los Ángeles sobre los Mets. El torpedero dominicano entró como bateador emergente en la octava entrada, recibió una base por bolas y anotó la carrera de la ventaja cuando Kyle Tucker lo impulsó con un sencillo.

Reynaldo López (Bravos) regresó al montículo tras cumplir cinco juegos de una suspensión de siete partidos —impuesta luego de que incitara una pelea en su arranque anterior— para abrir ante los Marlins en Atlanta. El dominicano fue el abridor en la victoria 6-5 de los Bravos.

Jesús Sánchez (Azulejos) aportó ofensivamente en la victoria de Toronto sobre Milwaukee en diez entradas. El jardinero dominicano fue parte del rally decisivo en la décima entrada, cuando fue puesto en base de manera intencional para abrir el camino al doble de Myles Straw que selló el triunfo 9-7.

Trout se venga de los Yanquis y los Angelinos barren la jornada del martes

Los Angelinos de Los Ángeles respondieron con autoridad en el segundo juego de la serie ante los Yanquis de Nueva York al vencer 7-1 el martes por la noche, con Mike Trout como figura estelar. Un día después de caer en un duelo épico, los Angelinos tomaron revancha de manera contundente. Trout conectó su tercer jonrón en dos juegos consecutivos, combinándose con Jo Adell y Jorge Soler para tres cuadrangulares consecutivos en un lapso de cinco pitcheos ante el abridor Ryan Weathers en la primera entrada. Trout disparó un pitcheo de 2-1 hasta la zona de carga adyacente al Monument Park en el jardín central; Adell conectó el siguiente pitcheo al bullpen visitante en el jardín izquierdo-central, y tres lanzamientos después Soler mandó un pitcheo de 2-0 a las gradas del jardín izquierdo. MIRA TAMBIÉN NBA Play-in: resultados y clasificaciones. Hornets sobrevive ante el Heat y los Trail Blazers clasifican a playoffs LNB inicia temporada 2026 con patrocinio de Banreservas y suma nuevo equipo Dodgers hace que los Mets encajen su séptima derrota en seguidilla Los Mets de Nueva York extendieron su racha perdedora a siete juegos consecutivos y cayeron al sótano de la División Este de la Liga Nacional con marca de 7-11. Juan Soto, su mejor bateador, permanece fuera de acción por una lesión en la pantorrilla y no se espera que regrese en las próximas dos o tres semanas. Bravos remontan cuatro carreras y vencen a los Marlins 6-5 En Atlanta, los Bravos superaron 6-5 a los Marlins de Miami luego de ir perdiendo 4-0 en la segunda entrada y 5-3 en el octavo capítulo. Dominic Smith conectó un doble de tres carreras en la octava entrada como parte de una noche de cuatro carreras impulsadas para liderar la remontada. Smith, que batea .395 con 15 impulsadas en la temporada, es el jugador más productivo de Atlanta en lo que va de campaña. Rojos vencen a los Gigantes 2-1 en duelo de pitcheo En Cincinnati, los Rojos superaron 2-1 a los Gigantes de San Francisco. Spencer Steer y Sal Stewart conectaron jonrones solitarios, mientras Brady Singer (1-1) lanzó seis entradas con solo una carrera permitida en 75 pitcheos. Emilio Pagán cerró el juego con su quinto salvamento de la temporada. Los Gigantes cayeron en su tercera derrota consecutiva y acumulan apenas nueve jonrones en la temporada, la cifra más baja de las Grandes Ligas. Rangers frenan la racha de los Atléticos En West Sacramento, los Rangers de Texas detuvieron la racha de cinco victorias consecutivas de los Atléticos con un triunfo 8-1. Nathan Eovaldi lanzó siete entradas sin permitir carreras con solo tres hits, y Jake Burger conectó dos jonrones y remolcó cuatro carreras.

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