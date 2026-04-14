Aaron Judge y Trent Grisham conectaron dos jonrones cada uno, y los Yanquis de Nueva York anotaron en el noveno inning gracias a un lanzamiento salvaje para vencer 11-10 a los Angelinos de Los Ángeles, en un partido que puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas del equipo neoyorquino.

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Trout respondió con dos cuadrangulares y cinco carreras impulsadas para los Angelinos, en lo que fue la primera vez en 70 años que dos jugadores ganadores de tres MVP cada uno conectaban dos jonrones en el mismo juego.

Judge y José Caballero iniciaron el camino con sendos jonrones de dos carreras ante Yusei Kikuchi en el segundo inning para una ventaja de 4-0, pero los Angelinos remontaron. Grisham empató el marcador con su segundo jonrón de la noche en el noveno y José Caballero pisó el plato con la carrera de la victoria cuando Jordan Romano lanzó una bola de poder.

Piratas arrasan a los Nacionales

Paul Skenes permitió apenas un hit en seis sólidas entradas y Brandon Lowe impulsó cinco carreras, incluyendo su tercer jonrón en dos partidos, para que los Piratas de Pittsburgh aplastaran a los Nacionales de Washington 16-5.

Pittsburgh aprovechó un sexto inning demoledor para sentenciar el partido.

Los Filis despiertan ante los Cachorros

Kyle Schwarber conectó dos jonrones y remolcó tres carreras, mientras que Cristopher Sánchez lanzó seis entradas de calidad para que los Filis de Filadelfia derrotaran a los Cachorros de Chicago 13-7.

JT Realmuto aportó tres hits y tres impulsadas para Filadelfia.

Los Marineros barren a los Astros

Josh Naylor conectó sus primeros dos jonrones de la temporada y remolcó cinco carreras, mientras que George Kirby permitió dos carreras en 7.2 entradas para que los Marineros de Seattle completaran una barrida de cuatro juegos ante los Astros de Houston con victoria de 6-2.

Houston acumula ocho derrotas consecutivas, su peor racha desde 2013.

Los Rangers frenan a los Atléticos

Nathan Eovaldi permitió solo tres hits en siete entradas en blanco, Jake Burger conectó dos jonrones y remolcó cuatro carreras, y los Rangers de Texas cortaron la racha de cinco victorias seguidas de los Atléticos con un triunfo de 8-1.

Eovaldi, que llegaba con una efectividad de 7.98, mostró su mejor versión al ponchar a siete bateadores.

Los Marlins frenan su caída ante los Bravos

Agustín Ramírez y Connor Norby conectaron jonrones para que los Marlins de Miami pusieran fin a su racha de tres derrotas con una victoria de 10-4 sobre los Bravos de Atlanta.

Ramírez pegó un cuadrangular de tres carreras de 418 pies en el quinto inning que rompió el empate 3-3, terminando con 4 impulsadas en el partido.

El dominicano Eury Pérez, derecho de 22 años, tuvo una noche difícil en este partido. El joven lanzador de los Marlins solo duró cuatro entradas ante los Bravos, permitiendo cuatro carreras —tres limpias— en siete hits y dos bases por bolas, con apenas dos ponches en 76 lanzamientos.