Aaron Judge y Mike Trout se convirtieron en los primeros jugadores en 70 años en conectar dos jonrones cada uno en el mismo partido, en una noche en que los Yanquis necesitaron un lanzamiento salvaje para sobrevivir 11-10.
Cristopher Sánchez fue el dominicano de la noche. El zurdo de los Filis de Filadelfia se impuso (2-1) ante los Cachorros al lanzar seis entradas, permitir dos carreras en seis hits y ponchar a ocho bateadores. Fue su cuarta salida consecutiva con al menos seis ponches en 2026, y acumula una efectividad de 2.01 en 22.1 entradas esta temporada.
Resultados de la MLB del lunes 13 de abril
|Local
|Res.
|Visitante
|Liga / Tipo
|Guardianes de Cleveland
|0 – 1
|Cachorros de Chicago (J1)
|Interliga
|Guardianes de Cleveland
|6 – 5
|Cachorros de Chicago (J2)
|Interliga
|Medias Rojas de Boston
|6 – 8
|Padres de San Diego
|Interliga
|Piratas de Pittsburgh
|8 – 2
|Orioles de Baltimore
|Interliga
|Nacionales de Washington
|6 – 8
|Dodgers de Los Ángeles
|Liga Nacional
|Yankees de Nueva York
|6 – 7
|Marlins de Miami
|Interliga
|Reales de Kansas City
|5 – 8
|Cerveceros de Milwaukee
|Interliga
|Medias Blancas de Chicago
|3 – 0
|Azulejos de Toronto
|Liga Americana
|Mellizos de Minnesota
|1 – 4
|Rays de Tampa Bay
|Liga Americana
|Vigilantes de Texas
|1 – 2
|Rojos de Cincinnati
|Interliga
|Rockies de Colorado
|4 – 1
|Filis de Filadelfia
|Liga Nacional
|Atléticos de Oakland
|12 – 10
|Astros de Houston
|Liga Americana
|Gigantes de San Francisco
|2 – 5
|Mets de Nueva York
|Liga Nacional
|Angelinos de Los Ángeles
|8 – 7
|Marineros de Seattle
|Liga Americana
|Diamondbacks de Arizona
|6 – 5
|Bravos de Atlanta
|Liga Nacional
|Tigres de Detroit
|3 – 5
|Cardenales de San Luis
|Interliga
Posiciones de la MLB
|División
|Equipo
|G
|P
|%
|Dif.
|Este
|Orioles de Baltimore
|9
|7
|.563
|—
|Yankees de Nueva York
|9
|7
|.563
|—
|Rays de Tampa Bay
|8
|7
|.533
|0.5
|Azulejos de Toronto
|6
|9
|.400
|2.5
|Medias Rojas de Boston
|6
|10
|.375
|3.0
|Central
|Guardianes de Cleveland
|10
|7
|.588
|—
|Mellizos de Minnesota
|10
|7
|.588
|—
|Tigres de Detroit
|7
|9
|.438
|2.5
|Reales de Kansas City
|7
|9
|.438
|2.5
|Medias Blancas de Chicago
|6
|10
|.375
|3.5
|Oeste
|Vigilantes de Texas
|9
|7
|.563
|—
|Atléticos de Oakland
|8
|8
|.500
|1.0
|Angelinos de Los Ángeles
|8
|9
|.471
|1.5
|Marineros de Seattle
|8
|9
|.471
|1.5
|Astros de Houston
|6
|11
|.353
|3.5
|División
|Equipo
|G
|P
|%
|Dif.
|Este
|Bravos de Atlanta
|10
|6
|.625
|—
|Marlins de Miami
|9
|8
|.529
|1.5
|Filis de Filadelfia
|8
|8
|.500
|2.0
|Nacionales de Washington
|7
|9
|.438
|3.0
|Mets de Nueva York
|7
|10
|.412
|3.5
|Central
|Piratas de Pittsburgh
|10
|6
|.625
|—
|Rojos de Cincinnati
|9
|7
|.563
|1.0
|Cerveceros de Milwaukee
|8
|7
|.533
|1.5
|Cardenales de San Luis
|8
|8
|.500
|2.0
|Cachorros de Chicago
|7
|9
|.438
|3.0
|Oeste
|Dodgers de Los Ángeles
|12
|4
|.750
|—
|Padres de San Diego
|10
|6
|.625
|2.0
|Diamondbacks de Arizona
|9
|8
|.529
|3.5
|Rockies de Colorado
|6
|10
|.375
|6.0
|Gigantes de San Francisco
|6
|10
|.375
|6.0
Judge y Trout, un duelo de leyenda
Aaron Judge y Trent Grisham conectaron dos jonrones cada uno, y los Yanquis de Nueva York anotaron en el noveno inning gracias a un lanzamiento salvaje para vencer 11-10 a los Angelinos de Los Ángeles, en un partido que puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas del equipo neoyorquino.
Trout respondió con dos cuadrangulares y cinco carreras impulsadas para los Angelinos, en lo que fue la primera vez en 70 años que dos jugadores ganadores de tres MVP cada uno conectaban dos jonrones en el mismo juego.
Judge y José Caballero iniciaron el camino con sendos jonrones de dos carreras ante Yusei Kikuchi en el segundo inning para una ventaja de 4-0, pero los Angelinos remontaron. Grisham empató el marcador con su segundo jonrón de la noche en el noveno y José Caballero pisó el plato con la carrera de la victoria cuando Jordan Romano lanzó una bola de poder.
Piratas arrasan a los Nacionales
Paul Skenes permitió apenas un hit en seis sólidas entradas y Brandon Lowe impulsó cinco carreras, incluyendo su tercer jonrón en dos partidos, para que los Piratas de Pittsburgh aplastaran a los Nacionales de Washington 16-5.
Pittsburgh aprovechó un sexto inning demoledor para sentenciar el partido.
Los Filis despiertan ante los Cachorros
Kyle Schwarber conectó dos jonrones y remolcó tres carreras, mientras que Cristopher Sánchez lanzó seis entradas de calidad para que los Filis de Filadelfia derrotaran a los Cachorros de Chicago 13-7.
JT Realmuto aportó tres hits y tres impulsadas para Filadelfia.
Los Marineros barren a los Astros
Josh Naylor conectó sus primeros dos jonrones de la temporada y remolcó cinco carreras, mientras que George Kirby permitió dos carreras en 7.2 entradas para que los Marineros de Seattle completaran una barrida de cuatro juegos ante los Astros de Houston con victoria de 6-2.
Houston acumula ocho derrotas consecutivas, su peor racha desde 2013.
Los Rangers frenan a los Atléticos
Nathan Eovaldi permitió solo tres hits en siete entradas en blanco, Jake Burger conectó dos jonrones y remolcó cuatro carreras, y los Rangers de Texas cortaron la racha de cinco victorias seguidas de los Atléticos con un triunfo de 8-1.
Eovaldi, que llegaba con una efectividad de 7.98, mostró su mejor versión al ponchar a siete bateadores.
Los Marlins frenan su caída ante los Bravos
Agustín Ramírez y Connor Norby conectaron jonrones para que los Marlins de Miami pusieran fin a su racha de tres derrotas con una victoria de 10-4 sobre los Bravos de Atlanta.
Ramírez pegó un cuadrangular de tres carreras de 418 pies en el quinto inning que rompió el empate 3-3, terminando con 4 impulsadas en el partido.
El dominicano Eury Pérez, derecho de 22 años, tuvo una noche difícil en este partido. El joven lanzador de los Marlins solo duró cuatro entradas ante los Bravos, permitiendo cuatro carreras —tres limpias— en siete hits y dos bases por bolas, con apenas dos ponches en 76 lanzamientos.
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