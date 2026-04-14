El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en conjunto con el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), anunció la puesta en circulación de los sellos postales conmemorativos dedicados a esta importante cita deportiva regional.

El acto se llevará a cabo este martes a las 10:00 de la mañana en las oficinas del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), en un evento que resaltará el valor histórico, cultural y deportivo de los Juegos que tendrán como sede la capital dominicana.

La emisión de estos sellos representa un homenaje a la trascendencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como un símbolo del compromiso del país con el desarrollo del deporte y la integración regional.

El Comité Organizador y el INPOSDOM expresaron su interés en contar con la presencia de representantes de los medios de comunicación, autoridades, invitados especiales y público en general en este significativo acto.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Se espera que la actividad marque un hito en la promoción de Santo Domingo 2026, destacando su relevancia a nivel nacional e internacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más