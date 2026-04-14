A los 41 años, el superastro LeBron James, de Los Angeles Lakers, sigue asombrando al mundo del baloncesto y este lunes fue designado Jugador de la semana de la Conferencia Oeste, anunció la NBA.

En el ocaso de su exitosa carrera, LeBron es distinguido por 70ª ocasión Jugador de la semana, que premia a los basquetbolistas que más se han destacado durante la última semana de la temporada regular.

El mismo reconocimiento fue otorgado en la Conferencia Este al alero Brandon Ingram, de Toronto Raptors, trece años más joven que King James.

Durante este período, James y los Lakers lograron tres victorias y sufrieron una derrota, pese a estar privados de dos jugadores clave: la estrella eslovena Luka Doncic y el escolta estadounidense Austin Reeves.

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En su ausencia, LeBron firmó excelentes promedios, con 24 puntos, 9,7 asistencias y 6 rebotes por partido.

Muestra de su longevidad excepcional, acaba de disputar su 23ª temporada regular de la NBA y está a punto de comenzar su decimonovena de playoffs.

Cuatro veces campeón de la NBA (2012 y 2013 con Miami Heat, 2016 con Cleveland Cavaliers y 2020 con los Lakers), LeBron James es el máximo anotador de la historia de la liga, con un total de 43.440 puntos en temporada regular y 8.289 en playoffs.

También ha sido elegido Jugador Más Valioso de la temporada (MVP) en 2009, 2010, 2012 y 2013.

Cartelera de hoy – 14 de abril de 2026 Partido Hora (ET) Miami Heat en Charlotte Hornets 7:30 PM Portland Trail Blazers en Phoenix Suns 10:00 PM Heat vs. Hornets (Este): Duelo entre el 10º y el 9º clasificado de la Conferencia Este. El equipo perdedor de este partido quedará automáticamente eliminado de la temporada.

Trail Blazers vs. Suns (Oeste): Enfrentamiento entre el 8º y el 7º puesto de la Conferencia Oeste. El ganador de este encuentro asegura directamente la séptima posición para los playoffs y enfrentará a los San Antonio Spurs en la primera ronda. Los próximos partidos del torneo Play-In continuarán mañana, miércoles 15 de abril, con los duelos entre Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers y Golden State Warriors vs. LA Clippers.

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