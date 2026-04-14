Abinader ordena solución 'definitiva' a inundaciones en sector Los Platanitos

El presidente Luis Abinader ordenó este martes una solución "oportuna" y "definitiva" para al sector de Los Platanitos, en el Distrito Nacional, afectado seriamente por las intensas lluvias de los últimos días.
Abinader visitó esta barriada ubicada próximo a la avenida Winston Churchill, donde viven más de 200 familias.
El gobernante escuchó a sus residentes y coordinó, junto con la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, acciones directa del Gobierno para asistir a sus habitantes, destacó la página web de la Presidencia.
El mandatario instruyó a la alcaldesa del Distrito Nacional, a trabajar en una solución definitiva a la formación de la laguna que por más de 40 años ha afectado al sector tras la ocurrencia de intensos fenómenos meteorológicos.
“Yo creo que estas son soluciones que hay que hacer para evitar alguna tragedia, pero entre la alcaldesa y yo vamos a buscar una solución definitiva. Nosotros hemos solucionado algunas situaciones como estas y lo seguiremos solucionando”, recalcó Abinader.
Este tipo de iniciativas permiten a las autoridades desplegar asistencia inmediata en favor de las familias dominicanas, llevando seguridad y bienestar colectivo, añadió la información.
“El gobierno cuenta con los recursos necesarios para corregir estas situaciones y devolver estas comunidades a la normalidad“, reiteró el jefe de Estado.
Explicó que el Gobierno continuará tomando todas las medidas necesarias y reiteró el llamado a la población a ser precavida y tomar conciencia de que estos hechos pueden ocurrir con mayor frecuencia como consecuencia del calentamiento global.
De su lado, la alcaldesa Mejía explicó al jefe de Estado y a los comunitarios, que se trabaja "arduamente" en la limpieza de los pozos filtrantes y que se construirán otros dos en una primera etapa.
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