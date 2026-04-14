Abinader ordena solución 'definitiva' a inundaciones en sector Los Platanitos

El presidente Luis Abinader ordenó este martes una solución "oportuna" y "definitiva" para al sector de Los Platanitos, en el Distrito Nacional, afectado seriamente por las intensas lluvias de los últimos días.

Abinader visitó esta barriada ubicada próximo a la avenida Winston Churchill, donde viven más de 200 familias.

El gobernante escuchó a sus residentes y coordinó, junto con la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, acciones directa del Gobierno para asistir a sus habitantes, destacó la página web de la Presidencia.

El mandatario instruyó a la alcaldesa del Distrito Nacional, a trabajar en una solución definitiva a la formación de la laguna que por más de 40 años ha afectado al sector tras la ocurrencia de intensos fenómenos meteorológicos.

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“Yo creo que estas son soluciones que hay que hacer para evitar alguna tragedia, pero entre la alcaldesa y yo vamos a buscar una solución definitiva. Nosotros hemos solucionado algunas situaciones como estas y lo seguiremos solucionando”, recalcó Abinader.

Este tipo de iniciativas permiten a las autoridades desplegar asistencia inmediata en favor de las familias dominicanas, llevando seguridad y bienestar colectivo, añadió la información.

“El gobierno cuenta con los recursos necesarios para corregir estas situaciones y devolver estas comunidades a la normalidad“, reiteró el jefe de Estado.

Explicó que el Gobierno continuará tomando todas las medidas necesarias y reiteró el llamado a la población a ser precavida y tomar conciencia de que estos hechos pueden ocurrir con mayor frecuencia como consecuencia del calentamiento global.

De su lado, la alcaldesa Mejía explicó al jefe de Estado y a los comunitarios, que se trabaja "arduamente" en la limpieza de los pozos filtrantes y que se construirán otros dos en una primera etapa.

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