La Policía Turística (Politur) desplegó un operativo de respuesta tras los derrumbes registrados ayer en la Ciudad Colonial, donde resultó afectada la calle Arzobispo Portes debido a las intensas lluvias, logrando evacuar a turistas y brindar asistencia a residentes.

El coronel Obispo Cabral encabezó las labores de evacuación preventiva de visitantes que se encontraban en las inmediaciones, así como el apoyo a comunitarios impactados por la caída de árboles y deslizamientos.

Este martes, el oficial se mantiene en el área supervisando los trabajos de levantamiento de escombros y la reinstalación del cableado eléctrico, ejecutados por los organismos competentes, como parte de las acciones para restablecer la normalidad en la zona.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De acuerdo con informaciones preliminares, la intervención oportuna de las autoridades permitió reducir riesgos mayores. Mientras tanto, las brigadas continúan las labores y las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales ante las condiciones climáticas.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más