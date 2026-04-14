La Policía Turística (Politur) desplegó un operativo de respuesta tras los derrumbes registrados ayer en la Ciudad Colonial, donde resultó afectada la calle Arzobispo Portes debido a las intensas lluvias, logrando evacuar a turistas y brindar asistencia a residentes.
El coronel Obispo Cabral encabezó las labores de evacuación preventiva de visitantes que se encontraban en las inmediaciones, así como el apoyo a comunitarios impactados por la caída de árboles y deslizamientos.
Este martes, el oficial se mantiene en el área supervisando los trabajos de levantamiento de escombros y la reinstalación del cableado eléctrico, ejecutados por los organismos competentes, como parte de las acciones para restablecer la normalidad en la zona.
De acuerdo con informaciones preliminares, la intervención oportuna de las autoridades permitió reducir riesgos mayores. Mientras tanto, las brigadas continúan las labores y las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales ante las condiciones climáticas.
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