El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache afirmó que el sector industrial está dispuesto a cooperar con el llamado del Ministerio de Trabajo para aplicar jornadas parciales y esquemas de trabajo remoto cuando se presenten situaciones de emergencia, como las registradas por las lluvias recientes.

Brache explicó que la AIRD “cree firmemente” en ese llamado, pero subrayó que no todas las empresas pueden acogerse de forma total, debido a la naturaleza de sus operaciones y a su responsabilidad en el suministro de productos de la canasta básica y otros bienes esenciales.

“Tenemos algunas industrias que no pueden acogerse totalmente por la característica de suplir los productos precisamente de la canasta básica y otros productos esenciales”, señaló. En esa misma línea, advirtió que algunas farmacéuticas tampoco están en condiciones de detenerse por completo, aunque sí podrían hacerlo de manera parcial.

Teletrabajo por áreas, sin detener la fábrica

De acuerdo con Brache, la viabilidad del trabajo remoto depende de los procesos internos de cada empresa. Indicó que hay departamentos que sí pueden operar a distancia —como mercadeo, telemarketing o ciertas funciones de contabilidad—, pero recalcó que la manufactura y la operación de planta requieren continuidad en la jornada laboral.

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“La fábrica en sí no se puede detener”, sostuvo, al señalar que existen operaciones industriales en el país que funcionan “veinticuatro siete” (24/7) y que, por su diseño, no admiten una paralización total de la jornada laboral aun en un contexto de emergencia.

Pese a esas limitaciones, el titular de la AIRD insistió en que el sector está “cien por ciento” disponible para colaborar parcialmente, aplicando medidas como el teletrabajo o esquemas mixtos, allí donde sea posible, para reducir riesgos durante eventos extraordinarios.

Lluvias y afectaciones: reporte desde Villa Altagracia

Consultado sobre el impacto de las lluvias en el sector, Brache dijo haber recibido un reporte desde Villa Altagracia, comunidad que —según relató— se encuentra afectada por el desbordamiento del río Haina.

En su intervención, informó que el incremento del caudal habría ocurrido de forma repentina durante la noche, con consecuencias graves para residentes de la zona. “Esta mañana murieron dos niños (…) por la crecida del río, que fue repentina, fue una crecida nocturna y se llevaron varias casas”, afirmó, al tiempo que indicó que hay “muchas personas afectadas”.

Ante ese panorama, señaló que la industria está acogiendo el auxilio a favor de la comunidad impactada, en un gesto de apoyo frente a un evento que describió como sorpresivo.

“Fenómenos sorpresivos” y necesidad de estar atentos

Brache atribuyó parte de la complejidad actual a una situación climatológica que —según dijo— se ha vuelto menos predecible, con lluvias intensas que afectan áreas específicas mientras otras zonas cercanas registran condiciones distintas.

“Lo que tienen estos fenómenos naturales es que están apareciendo sorpresivamente”, dijo, al mencionar como ejemplo que en un mismo día puede llover con fuerza en una parte de la capital y no en otras, y que episodios como el ocurrido en Villa Altagracia pueden presentarse “de repente”.

En ese contexto, llamó a mantenerse atentos y a fortalecer la coordinación ante emergencias, procurando equilibrar la protección de las personas con la continuidad de servicios y bienes esenciales que dependen de la operación industrial.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más