La incidencia de una activa vaguada, combinada con la humedad transportada por el viento del noreste, continuará generando condiciones de inestabilidad sobre gran parte del territorio nacional durante este martes 14 y miércoles 15 de abril, con aguaceros de moderados a fuertes, que podrían ser torrenciales en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, de acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Estas precipitaciones impactarán principalmente al Gran Santo Domingo, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Samaná, San Cristóbal, Monte Plata y otras provincias bajo niveles de alerta y aviso meteorológico, donde también se advierte sobre posibles deslizamientos de tierra.

Para ambos días, los efectos de la vaguada en distintos niveles de la troposfera favorecerán incrementos nubosos en horas de la tarde, con lluvias intensas concentradas sobre las regiones norte, noreste, sureste —incluyendo Santo Domingo—, la Cordillera Central y la llanura oriental. Además, se mantiene la recomendación de precaución en la costa atlántica debido a oleaje anormal, por lo que las autoridades exhortan a operadores de embarcaciones frágiles y pequeñas a permanecer en puerto o navegar con cautela.

Alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a Puerto Plata en alerta roja, mientras que en amarilla figuran Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Montecristi, Samaná, La Altagracia, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), San José de Ocoa, La Romana, la provincia Santo Domingo, El Seibo, Espaillat, Valverde, Monte Plata, Hato Mayor y San Cristóbal, además del Distrito Nacional. En verde permanecen Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Dajabón e Independencia.

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Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, ante el riesgo de crecidas repentinas e inundaciones urbanas y rurales.

Lluvias en Santo Domingo

En el Gran Santo Domingo se prevé un incremento de la nubosidad con aguaceros locales de moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante la tarde y la noche. Estas condiciones se manifestarán en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Este y Oeste, con episodios de lluvias intermitentes y tronadas aisladas.

Las temperaturas se mantendrán calurosas, con mínimas entre 22 °C y 23 °C y máximas entre 31 °C y 33 °C, en un ambiente húmedo que incrementará la sensación térmica.

El Indomet insiste en dar seguimiento continuo a la evolución de la vaguada y a las orientaciones de los organismos de protección civil, ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas en varias provincias del país.

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