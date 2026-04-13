Alerta roja en Puerto Plata desde la noche de este lunes

Puerto Plata se encuentra desde la noche de este lunes 13 de abril bajo alerta roja, la máxima categoría de riesgo emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a la crisis climática que acumula ya más de 45 días consecutivos de lluvias en el norte del país.

El fenómeno ha dejado tres personas muertas, ha obligado a evacuar a unas 30 mil personas en todo el territorio nacional y ha provocado el colapso del puente sobre el río Camú, una de las arterias viales más importantes de la provincia.

La alerta amarilla rige en prácticamente todo el territorio nacional (22 provincias) y la verde de menor peligrosidad solo en la zona céntrica del oeste (5 provincias), fronteriza con Haití.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) ha precisado que el fenómeno climático responde a la combinación de una vaguada profunda y un sistema frontal estacionario ubicado al noreste del país, que afecta todos los niveles de la troposfera.

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El organismo meteorológico advirtió que las precipitaciones podrían extenderse a lo largo de toda la semana, lo que incrementa el riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos en suelos ya saturados.

La institución exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua, y a alejarse de zonas vulnerables a inundaciones y derrumbes.

El puente del Camú, colapsado

El golpe más visible de la emergencia en Puerto Plata fue el colapso del puente sobre el río Camú, en el distrito municipal de Montellano, estructura que conecta la provincia con Yásica y Santiago a través de la carretera turística. La crecida del río también arrastró viviendas y dejó comunidades incomunicadas.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó desde la Gobernación de Puerto Plata la coordinación de la respuesta de emergencia, que incluye un bono de emergencia, la instalación de cocinas comunitarias, distribución de alimentos y agua, un hospital móvil de campaña en Montellano y el anuncio del inicio inmediato de la reconstrucción del puente colapsado.