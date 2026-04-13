El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó este lunes desde la Gobernación de Puerto Plata que el gobierno del presidente Luis Abinader activó un paquete de medidas de emergencia para atender a las familias afectadas por el colapso del puente sobre el río Camú y las intensas lluvias que han golpeado la provincia.

Como parte de la respuesta inmediata, Paliza confirmó que este miércoles se entregará un bono de emergencia a 2,190 familias beneficiarias del programa Supérate en el municipio de Villa Montellano. Cada persona recibirá una asignación extraordinaria de RD$7,000, lo que representa un desembolso total de RD$15,330,000 destinados a la compra de alimentos y la satisfacción de necesidades básicas, precisó.

"Esto suma unos quince millones trescientos treinta mil pesos que serán distribuidos para darle una ayuda complementaria adicional a ellos, que puedan hacerse asistir para la compra inmediata de alimentos y de las necesidades más básicas y perentorias", expresó el funcionario.

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