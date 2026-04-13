El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó este lunes desde la Gobernación de Puerto Plata que el gobierno del presidente Luis Abinader activó un paquete de medidas de emergencia para atender a las familias afectadas por el colapso del puente sobre el río Camú y las intensas lluvias que han golpeado la provincia.
Como parte de la respuesta inmediata, Paliza confirmó que este miércoles se entregará un bono de emergencia a 2,190 familias beneficiarias del programa Supérate en el municipio de Villa Montellano. Cada persona recibirá una asignación extraordinaria de RD$7,000, lo que representa un desembolso total de RD$15,330,000 destinados a la compra de alimentos y la satisfacción de necesidades básicas, precisó.
"Esto suma unos quince millones trescientos treinta mil pesos que serán distribuidos para darle una ayuda complementaria adicional a ellos, que puedan hacerse asistir para la compra inmediata de alimentos y de las necesidades más básicas y perentorias", expresó el funcionario.
Cocinas comunitarias y distribución de víveres
El ministro detalló la instalación de seis cocinas comunitarias en la zona afectada: tres en Puerto Plata, dos en Villa Montellano —una en el centro del municipio y otra en Los Ciruelos— y una en Imbert.
Además, dijo, se están distribuyendo raciones de alimentos crudos y cocidos, agua potable y colchonetas para garantizar condiciones mínimas de descanso a los damnificados.
Paliza indicó que se coordinará con los alcaldes de la región para que la distribución de raciones crudas en los puntos más alejados de sus respectivos municipios y distritos municipales.
También anunció que se instaló un hospital móvil de campaña en Montellano, con apoyo de Salud Pública, el SNS y el COEM, para atender urgencias mientras los dos centros sanitarios del municipio permanecen afectados.
Inicio inmediato del puente sobre el río Camú
En uno de los anuncios más esperados, Paliza aseguró que el Ministerio de Obras Públicas instruyó el inicio inmediato de la construcción del puente sobre el río Camú, arteria vial que conecta Puerto Plata con Yásica y Santiago a través de la carretera turística.
"La constructora Estrella iniciará de manera inmediata ese puente. Se tienen las contrataciones hechas y las directrices dadas", afirmó.
El funcionario también mencionó intervenciones en el puente que comunica Sabaneta con Veragua, y obras pendientes en la circunscripción 2 de Puerto Plata, entre ellas el puente sobre el río Navas y la carretera que conecta con Barrabás, ambas con contratos disponibles para su ejecución.
Visita presidencial antes del fin de semana
Paliza adelantó que el presidente Luis Abinader visitará Puerto Plata antes del fin de semana para recorrer las zonas afectadas junto con autoridades de la provincia y constatar de primera mano las necesidades de la población.
El ministro cerró su intervención con un llamado a la unidad política, destacando la presencia de legisladores de la oposición en el encuentro. "Este es un momento que no puede tener colores, ni la asistencia puede ser dirigida por colores. Tiene que ser a quien lo necesita", subrayó.
Compartir esta nota