El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada continúa incidiendo sobre el territorio nacional, provocando condiciones inestables durante este miércoles 15 de abril, con aguaceros dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

Para el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, se esperan incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

Estas precipitaciones también afectarán localidades del sureste, noreste, la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza, producto de la humedad asociada a la vaguada.

El organismo mantiene niveles de alerta meteorológica para Santo Domingo y San Cristóbal, ante el riesgo de inundaciones urbanas.

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Las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, con máximas entre 28 °C y 30 °C, y mínimas entre 20 °C y 22 °C.

Para el jueves 16 de abril, el Indomet prevé una disminución gradual de las lluvias, debido a la reducción del contenido de humedad en la masa de aire que incide sobre el país.

No obstante, la vaguada seguirá presente en niveles altos de la atmósfera, por lo que podrían registrarse aguaceros aislados, tronadas ocasionales y ráfagas de viento, especialmente en provincias del sureste —incluyendo sectores de Santo Domingo—, la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza.

Estas lluvias tenderán a disminuir gradualmente en horas de la noche, dando paso a condiciones más estables.

En general, el pronóstico indica una mejoría progresiva del tiempo hacia el jueves, aunque con algunos chubascos locales en horas de la tarde, típicos de la incidencia de la vaguada y los efectos locales.

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