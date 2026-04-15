Las lluvias intensas han dejado miles de desplazados y comunidades incomunicadas, por lo que organismos como el Centro de Operaciones de Emergencias, (COE) y la Defensa Civil Dominicana insisten en la prevención y la acción oportuna para evitar pérdidas humanas.

¿Qué está pasando actualmente con la vaguada?

Ante las persistentes lluvias que afectan al territorio nacional, el Centro de Operaciones de Emergencias informó que mantiene este miércoles 15 de abril a 6 provincias en alerta amarilla y 18 en alerta verde ante el paso de una vaguada que afecta al territorio nacional, con riesgo de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el informe de situación más reciente, unas 30,500 personas han sido desplazadas o evacuadas, 6,100 viviendas han resultado afectadas y 28 comunidades permanecen incomunicadas.

El sistema meteorológico, asociado a una baja presión al nordeste del país y a vientos moderados, seguirá generando lluvias que pueden variar de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento e incluso granizadas, especialmente en horas de la tarde y la noche.

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¿Por qué es importante tomar precauciones ante la lluvia?

Las condiciones generadas por la vaguada continúan provocando lluvias intensas en gran parte del país, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.

Ante esta situación, las autoridades insisten en que la prevención y la preparación esenciales para reducir riesgos, especialmente en comunidades vulnerables.

¿Cuáles son los principales peligros durante lluvias intensas?

Las fuertes lluvias pueden generar tres amenazas principales:

Inundaciones

Se producen por acumulación de agua en zonas bajas o cercanas a ríos, presas o el mar.

Se producen por acumulación de agua en zonas bajas o cercanas a ríos, presas o el mar. Torrentes

Corrientes rápidas que pueden arrastrar lodo, piedras, troncos y otros escombros.

Corrientes rápidas que pueden arrastrar lodo, piedras, troncos y otros escombros. Deslizamientos de tierra

Ocurren en zonas montañosas o inestables, poniendo en riesgo viviendas y vidas humanas.

¿Cómo prepararse antes de que ocurran las lluvias?

Según el portal de la Defensa Civil Dominicana, es fundamental tomar medidas preventivas para reducir riesgos ante inundaciones y otros efectos de las lluvias.

Organización y prevención en el hogar.

Evite construir en zonas vulnerables a inundaciones.

Identifique rutas de evacuación hacia lugares altos.

Limpie techos, desagües y alcantarillas para evitar obstrucciones.

Kit de emergencia básico

Documentos personales protegidos en plástico.

Radio portátil.

Linterna con baterías.

Botiquín de primeros auxilios.

Reserva de agua potable.

Medidas adicionales

Asegure objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

Revise el estado de su vehículo.

Busque resguardo para sus animales.

No deje solos a los niños. Si debe hacerlo, informe a sus vecinos.

¿Qué hacer durante una alerta por lluvias?

Manténgase informado

Siga los boletines oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias y otros organismos.

Evite zonas de peligro.

No cruce ríos ni cañadas crecidas.

Evite calles inundadas.

Actúe con rapidez si es necesario.

Si las autoridades indican evacuar:

No lo dude. Confíe y hágalo de inmediato.

¿Qué hacer en caso de evacuación?

Lleve solo lo esencial.

Diríjase a refugios o zonas seguras previamente identificadas.

Avise a familiares y vecinos.

La evacuación oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Las autoridades han advertido que las condiciones meteorológicas continuarán generando lluvias en gran parte del país, aumentando el riesgo de emergencias.

Seguir las orientaciones de organismos como la Defensa Civil Dominicana reduce significativamente los riesgos y permite una respuesta más efectiva ante situaciones críticas.

Recuerda que prepararse antes, actuar a tiempo y mantenerse informado marcan la diferencia al momento de enfrentar las lluvias de forma segura. En situaciones de emergencia, la prevención no es opcional, es vital.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más