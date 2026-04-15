Falleció este miércoles la madre de Elizabeth Silverio, a solo horas de que se conociera la condena de cinco años de prisión por presunta usurpación de funciones en el área de la salud.

“Hasta la mañana gloriosa, ve a los brazos del Salvador. Yo llevaré la palabra en mi memoria”, reflejando el profundo lazo espiritual que las unía. La joven también citó el pasaje de Salmos 116:15-17: “Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos”, escribió Silverio en una publicación en sus redes sociales a manera de despedida.

Silverio hizo pública una promesa a su madre: mantenerse alejada de los medios de comunicación y no conceder entrevistas hasta poder llevarle personalmente el “papel de libertad” a la tumba. Esta decisión, según sus palabras, busca honrar el deseo materno de preservar la intimidad familiar en tiempos de adversidad.

Silverio fue condenada por la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, luego de que se llevara a cabo un nuevo juicio.

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La decisión fue adoptada por la jueza Milagros Ramírez, quien además ordenó el pago de dos millones de pesos como indemnización.

La sentencia deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

El tribunal determinó que Silverio Silien incurrió en prácticas irregulares que violan las disposiciones legales vigentes, lo que motivó la sanción privativa de libertad.

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