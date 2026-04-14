COE mantiene 19 provincias en alerta amarilla y 9 en verde; Vaguada deja más de 30 mil desplazados y 28 comunidades incomunicadas

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó este martes que mantiene 19 provincias en Alerta Amarilla —entre ellas el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Samaná, San Cristóbal y Puerto Plata— y 9 en Alerta Verde, incluyendo Bahoruco, San Juan, La Altagracia y La Romana.

La vaguada que afecta al territorio nacional desde hace varios días continúa causando estragos en múltiples provincias del país. Según el Informe de Situación No. 04 del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), emitido este martes 14 de abril a las 12:00 del mediodía, unas 30,500 personas han sido desplazadas o evacuadas, 6,100 viviendas resultaron afectadas y 28 comunidades permanecen incomunicadas.

El sistema meteorológico, asociado a una baja presión al nordeste del país y combinado con vientos moderados del noreste, favorece episodios de lluvias dispersas que pueden tornarse de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Uno de los impactos más severos del evento se registra en el sector agua. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) reporta que 54 acueductos se encuentran totalmente fuera de servicio, afectando a 648,978 usuarios. A eso se suman los 2 sistemas de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) que quedaron fuera de operación —el Sistema Isa Mana y el Sistema Duey— por turbidez del agua, fallas eléctricas e inundaciones, dejando sin servicio a otros 404,978 usuarios.

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En total, más de 1,053,956 personas se encuentran sin acceso a agua potable en todo el país.

Hospital inundado en Montellanos

Entre los daños más críticos figura la inundación del Hospital Dolores de la Cruz, en el municipio de Montellanos, provincia Puerto Plata, tras la crecida de un río que afectó la estructura del centro médico y todos sus equipos. El Ministerio de Salud instaló un hospital móvil con 33 camas en la zona, mientras los casos de mayor gravedad son referidos al Hospital Ricardo Limardo. Además, 12 adultos mayores de un hogar de ancianos en Montellanos fueron evacuados: 3 trasladados al Hospital Ricardo Limardo y 9 al refugio del Templo la Hermosa.

Infraestructura vial golpeada

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reporta 6 puentes afectados —2 parcialmente dañados y 4 colapsados— y 1 carretera afectada. Entre los casos más graves:

Puente provisional en Monte Plata (D.M. La Cuesta del Jobo, Yamasá): colapsó por la crecida del río Vijia. Se restringió el paso vehicular y se realizó evaluación técnica.

Puente Amina en Valverde: con paso restringido por acumulación de sedimentos. Brigadas del MOPC trabajan en su limpieza y despeje.

Carretera Cuchilla-Arroyo Grande en El Seibo: zonas incomunicadas por la crecida del río El Seibo.

En Espaillat, la saturación del suelo provocó un socavón en el puente Sabaneta de Yásica. En San Cristóbal, un deslizamiento de tierra en la carretera Yaguate-Valdesia obligó a colocar cinta perimetral como medida preventiva.

El drama provincia por provincia

La emergencia se extiende a lo largo y ancho del país. En El Seibo, la Defensa Civil rescató con vida a dos personas —identificadas como Benerito Doroteo y otra de generales desconocidas— que intentaban cruzar un arroyo en la comunidad de Pavón. El desbordamiento del río Seibo incomunicó el casco urbano y las comunidades de La Cuchilla y Arroyo Grande.

En San Cristóbal, múltiples sectores resultaron inundados: Los Arremangados, El Edén, Los Charleses, La Torre, Villa Nueva, Barrio Caribe y la 30 de Marzo, entre otros. En el sector 30 de Marzo, 15 viviendas quedaron anegadas y 14 personas fueron desplazadas.

En San Pedro de Macorís, el desbordamiento del río Soco incomunicó las comunidades de Concho Primo, Digo, Loma Alduey, Campiña, Platanito, Bejucal, Cabeza de Toro, Guanábano y Regajo, aunque posteriormente todo volvió a la normalidad.

En Hato Mayor, la crecida del río Magua inundó 18 viviendas y un hotel en la sección Magua. En Santiago, 20 personas fueron desplazadas preventivamente por la proximidad de sus viviendas a la Cañada del Diablo. En Samaná, el desbordamiento del río Grigrí anegó 5 viviendas.

En el Distrito Nacional se registraron inundaciones urbanas en las avenidas 27 de Febrero, Independencia y George Washington, además de la caída de varios árboles. En Santo Domingo, una granizada y fuertes lluvias afectaron sectores como Los Mameyes, Boca Chica, La Caleta y Brisas del Este.

Gobierno en sesión permanente

El presidente Luis Abinader convocó una reunión de trabajo con el COE y las agencias que lo conforman para dar seguimiento al evento. En esa instancia se tomaron tres medidas: declarar al gobierno en sesión permanente, instruir al MOPC para responder ante cualquier evento adverso, e instruir a los organismos de asistencia social para garantizar el suministro de alimentos y agua potable.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas reforzó las operaciones con el despliegue de un equipo del Cuerpo Especializado de Mitigación de Desastres (CEMED), drones del J2, un equipo de rescate acuático de la Armada y un helicóptero tipo UH-II desde la Base Aérea de Puerto Plata.

Las autoridades recomiendan a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta y mantenerse en contacto con los organismos de protección civil a través del 809-472-0909, el 9-1-1 o el 462 de la OGTIC.

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