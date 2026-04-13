Las intensas lluvias asociadas a una vaguada generaron estragos en distintos puntos del país la tarde de este lunes 13 de abril, incluyendo la Zona Colonial, donde la caída de árboles provocó daños al tendido eléctrico, afectaciones a vehículos y obstrucción de vías.

Uno de los incidentes ocurrió en la calle Arzobispo Portes, próximo a la 19 de Marzo, donde varios árboles colapsaron sobre la vía, impactando automóviles y dificultando el tránsito. Situaciones similares han sido reportadas en otras áreas del Distrito Nacional, en medio de las condiciones climáticas adversas.

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene bajo alerta a gran parte del territorio nacional, mientras el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advierte sobre la continuidad de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido a la incidencia de la vaguada combinada con otros sistemas atmosféricos.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población a tomar precauciones, evitar transitar por zonas vulnerables, no cruzar ríos o cañadas y mantenerse atentos a los boletines oficiales, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas y caída de árboles.

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Los organismos de respuesta trabajan en el levantamiento de los daños y la remoción de escombros, mientras se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier situación de emergencia y a colaborar con las medidas preventivas para evitar mayores incidentes.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más