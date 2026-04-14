La Defensa Civil de la República Dominicana confirmaron este martes que fueron recuperados los cuerpos sin vida de un menor de tres años en Puerto Plata y un joven de 32 años en Los Corozos, municipio Pedro Brand, quienes fueron arrastrados por corrientes de agua de distintos ríos tras las fuertes lluvias que afectan al país.

En Puerto Plata, el menor, que había sido declarado desaparecido desde el pasado sábado tras haber sido arrastrado por una cañada, fue localizado en la comunidad de Pancho Mateo, en Montellano, durante un operativo conjunto con miembros de la Fuerza Aérea Dominicana, en el río Camú.

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El hallazgo del cadáver fue confirmado por el director de la Defensa Civil en Puerto Plata, Hugo García, quien dijo que le cuerpo fue recuperado por personal bajo su mando e integrantes de la Fuerza Aérea.

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El socorrista, también informó que por la dificultad del lugar donde fue localizado el cuerpo, fue necesaria trasladarlo a un punto más accesible, donde las autoridades del Ministerio Publico pudieran completar el proceso.

El municipio de Montellano, en Puerto Plata, ha sido una de las zonas del norte más afectada por las lluvias, en el área las autoridades han reportado que decenas de casas han sido afectadas, además los caminos vecinales y carretera.

Arrastrado por el río Haina

Mientras que el equipo naranja de la Regional Ozama, integrado por brigadistas de Pedro Brand y Los Alcarrizos, logró ubicar el cuerpo del joven, quien fue arrastrado por el río Haina en la comunidad de Los Corozos, a varios metros del lugar donde fue visto por última vez.

Ambos cuerpos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más