¿Fricción entre el Indomet y el COE? Esto piensan los lectores de Acento

Los eventos climáticos de las últimas semanas pusieron sobre la mesa una pregunta que muchos dominicanos ya se hacían en voz baja: ¿el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) realmente coordinan bien?

Acento lanzó una pregunta a sus lectores y a sus seguidores en X, y los números hablan por sí solos.

En el portal de Acento, el 69.39 % de los participantes respondió que sí existe fricción entre ambas instituciones, frente a un 28.57 % que consideró que no.

En la red social X, la percepción estuvo dividida exactamente en partes iguales: 50 % sí, 50 % no.

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El detonante: las lluvias del miércoles y las críticas al COE

La discusión tomó fuerza luego de las intensas precipitaciones registradas a comienzos de esta semana, que colapsaron el Distrito Nacional e inundaron comunidades en varias provincias. Ante las críticas por la falta de información oportuna, el director del COE, el general Juan Manuel Méndez, salió a defenderse con un argumento que encendió el debate: el organismo actúa en función de los datos que le suministra el Indomet, institución que, según señaló, es la que debe trazar las pautas meteorológicas.

La respuesta del general Méndez fue leída por muchos como un deslinde de responsabilidades frente a la directora del Indomet, Gloria Ceballos, dejando al descubierto lo que parecería ser una diferencia de criterios —o al menos de comunicación— entre las dos entidades que el país necesita ver trabajar como un solo engranaje.

La situación llegó a tal punto que el propio presidente Luis Abinader debió asumir el control de la reunión de coordinación, un gesto que, más allá de las palabras, habló por sí mismo sobre el estado de la articulación institucional.

Lo que dice la gente

Los comentarios de los participantes en la encuesta reflejan preocupación, pero también sentido práctico. Uno de los lectores lo planteó con claridad: "Deberían considerar ser vecinos, para que se coordinen mejor, por ahí viene la temporada ciclónica y estas son las brisas, porque si pasa un huracán, esto habrá que cerrarlo y no tendrán excusas."

Otro participante fue más directo: "Deberían unirse, así no hay problema."

Ambas voces apuntan a lo mismo: la ciudadanía no está dispuesta a seguir tolerando que la descoordinación entre instituciones se convierta en un factor de riesgo adicional cuando lleguen fenómenos de mayor envergadura.

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