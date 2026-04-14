En un escalamiento de abuso de poder, la abogada constitucionalista Fernanda Frías denunció haber sido víctima de una detención arbitraria y del rapto de su madre por parte de autoridades de la Unidad de Atención a la Violencia de Género de Santo Domingo Este.

Tras haberse atrincherado invocando el Estado de Necesidad para proteger a su madre de la violencia ejercida presuntamente por el General Fernando A. Frías Rodríguez, padre de la detenida y esposo de la madre de quien dice fue raptada, haber notificado formalmente tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) las razones jurídicas y de seguridad por las cuales su madre no fue devuelta al entorno de peligro original, la jurista fue objeto de un operativo policial y judicial el día de ayer, encabezado por las fiscales Odalis Beltrán y María Sánchez.

Allanamiento bajo irregularidades

Según el testimonio de la jurista, el operativo se realizó bajo el alegato de "peligro inminente". Sin embargo, al ingresar a la residencia, las autoridades encontraron a la adulta mayor descansando y viendo televisión, lo que desmiente la narrativa de riesgo en el hogar de su hija.

Frías denunció que, en un intento por ocultar la realidad del procedimiento, las autoridades le arrebataron violentamente su teléfono celular tras intentar grabar la actuación. Al momento de esta publicación, el dispositivo se encuentra desaparecido. "Me quitaron mi herramienta de trabajo y de defensa para que no quedara constancia de que mi madre estaba segura y de las irregularidades que cometieron", afirmó.

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También manifestó que fue detenida por varias horas y coaccionada bajo custodia para firmar el acta de allanamiento como condición para recuperar su libertad. "Me obligaron a firmar un documento estando detenida, en un claro abuso de poder y violación al debido proceso", afirmó la profesional del derecho.

Paradero desconocido de la víctima

La mayor preocupación de la familia radica en que las autoridades sacaron a la envejeciente de la residencia sin notificar un destino oficial. Hasta el momento, su hija desconoce el paradero de su madre, quien se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad.

“Esto no es justicia, es una operación de rescate para el agresor. Mientras el General sigue armado y protegido por su investidura militar y política, a nosotras nos persiguen, me detienen ilegalmente y se llevan a mi madre a un lugar desconocido”, manifestó Frías.

Llamado a la Procuradora General

La abogada reitera su llamado urgente a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que intervenga ante lo que califica como un atropello orquestado desde la Unidad de Género de Santo Domingo Este. Frías responsabiliza directamente a las fiscales actuantes y al sistema judicial de cualquier daño físico o emocional que pueda sufrir su madre tras ser removida de su entorno de cuidado familiar.

Al momento de hacer la publicación, este medio espera la respuesta de los organismos pertinentes.

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