Ante las quejas de ciudadanos y de las ciudadanas de que acuden a los centros de cedulación de Santiago, para renovar el documento de identidad y electoral, el juez titular de la Junta Central Electoral, Samir Chami Isa, llamó a la calma a la población, con el argumento de se trata de un proceso nuevo el cual requiere tiempo para tomar celeridad.

Chamil Isa, quien es el encargado de la región Cibao del proceso de cedulación, dijo que en todos los centros visitados en Santiago, el proceso marcha bien, acorde al tiempo establecido, pero, aclara que los usuarios se impacientan por que todos quieren su cédula, lo más rápido posible.

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Sobre los retrasos denunciados por los usuarios, dijo que se ha procurado mover a los ciudadanos y las ciudadanas de un centro a otro para garantizar que se puedan ir a sus casas con el nuevo documento. Para esto la JCE ha dispuesto de minibuses asignados y que, si se supera la capacidad, trasladan a personas ya “capturadas” para que solo vayan a retirar el plástico, un proceso que —aseguran— puede tomar minutos en la etapa final.

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En el caso de Santiago, los ciudadanos y las ciudadanas que han ido a uno de los centros más concurridos, como es el local de la avenida Las Carreras, son movidos en autobús a las instalaciones del local 24 horas, en Cuesta Colorada, donde hay más capacidad para la impresión del plástico.

Chamil Isa consideró que según las cifras de los dos primeros días, se ha logrado el objetivo establecido y calificó como normal, que en los centros hayas mucha demanda, porque se trata de una "fiesta de la identidad nacional".

En esta provincia también se han instalado operativos de cedulación en instituciones, pero en esos centros, solo se capturan los datos, para que en un período, de uno o tres meses las personas, regresen para la impresión de la cédula.

Entre estas instrucciones está el Colegio Dominicano de Periodista (CDP), donde ha acudido los afiliados a ese gremio. Isa dijo que estos operativos también se harán en las empresas de los parques industriales de zona franca.

Para quienes buscan renovar sin cambios, la recomendación general es simple: llevar la cédula anterior y seguir el flujo del centro. Para quienes necesitan actualizar datos, la JCE ha reiterado que deben presentar soportes que respalden los cambios, para evitar retrasos y derivaciones a validación.

El juez Chami Isa explica que " si no hay cambios ni inconsistencias, el trámite suele fluir; si los hay, puede extenderse por el paso de validación"; pero las personas —dice el juez— en lugar de irse y volver, prefieren quedarse.

Santiago, en los primeros tres día: presión de demanda y reordenamiento

En la práctica, en Santiago la logística se está ajustando “en caliente” por la cantidad de personas que llegó desde el primer día. El titular explicó que el operativo tiene apenas días de iniciado (12 al 14 de abril) y lo describió como “una fiesta de la identidad”: un evento que convoca multitudes y que, por lo mismo, requiere orden.

Entre los puntos destacados por que se han re-coordinando están:

Cuesta Colorada opera como centro de servicio continuo (24 horas) y, según el funcionario, allí estuvieron trabajando incluso hasta la medianoche en los primeros días.

opera como centro de y, según el funcionario, allí estuvieron trabajando incluso hasta la medianoche en los primeros días. En Santiago, dijo, están habilitadas “todas las oficinas” y mencionó Bellavista como uno de los centros con afluencia y espera.

Anunció además la apertura de Colina Mall “en esta semana”, tras un retraso por una inundación.

Paso a paso para renovarla

En el terreno, la mayor tensión surge cuando el ciudadano o la ciudadana llega "esperando una entrega inmediata", mientras el centro trabaja por bloques de turnos. “Es imposible que vengan 300 personas y se atiendan en 10 minutos”, resumió el juez titular, al defender que el sistema está diseñado por capacidad de máquinas y de personal.

El tiempo estimado suele ser de 10 a 15 minutos cuando no hay cambios; puede extenderse si la persona solicita modificaciones (dirección, estado civil u otros) por verificaciones adicionales.

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Según explicó, cuando surge una inconsistencia, el ciudadano, la ciudadana, debe pasar a un centro de validación. En otras palabras: no es que “no lo quisieron atender”, sino que el sistema lo aparta para depurar información antes de emitir el documento.

Dónde obtener la cédula (centros y horarios)

A nivel nacional, la JCE informó una red de más de 190 centros con tres modalidades (estándar, alto servicio y servicio continuo 24 horas), con horarios diferenciados.

Horarios por tipo de centro (referencia nacional):

Centros estándar: lunes a viernes 8:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados y domingos 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

lunes a viernes 8:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados y domingos 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Centros de alto servicio: lunes a viernes hasta 9:00 p. m.; sábados hasta 7:00 p. m.; domingos y feriados hasta 5:00 p. m.

lunes a viernes hasta 9:00 p. m.; sábados hasta 7:00 p. m.; domingos y feriados hasta 5:00 p. m. Centros 24 horas: operan de forma continua y en la franja nocturna pueden requerir cita.

Cómo se está organizando el flujo en Santiago

Se asignan tiques por capacidad diaria .

. Esa cantidad se divide por bloques cada cuatro horas .

. Se pide a los ciudadanos que no se queden acumulados si su bloque es más tarde: por ejemplo, un grupo se atiende de 8:00 a 2:00, otro de 1:00 a 4:00 y otro de 4:00 a 7:00 p. m., para evitar aglomeraciones.

Documentos de respaldo (según el tipo de actualización)

Dirección: factura de servicios (luz, agua, internet o cable).

factura de servicios (luz, agua, internet o cable). Ocupación u oficio: copia de título profesional o certificado del registro mercantil.

copia de título profesional o certificado del registro mercantil. Tipo de sangre: carné de tipificación, licencia de conducir o certificado de laboratorio.

carné de tipificación, licencia de conducir o certificado de laboratorio. Donante de órganos: carné del Incort.

carné del Incort. Alergias/condiciones médicas: certificado o tarjeta médica.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más