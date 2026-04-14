PUCMM explica causas de la granizada registrada en Bayahíbe durante vaguada del 13 de abril

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) dio a conocer este martes un informe en el que explica, con datos meteorológicos, las causas de la fuerte granizada registrada el pasado lunes en la zona costera de Bayahíbe, en horas de la tarde.

Según el reporte, el fenómeno fue provocado por un descenso repentino de la temperatura de 12 °C en apenas 45 minutos. A las 3:00 p. m. se reportaron 32 °C, mientras que a las 3:45 p. m. la temperatura había descendido a 20 °C. Este tipo de variación brusca genera granizadas al producirse el choque entre una masa de aire frío y aire cálido y húmedo.

Estos datos fueron registrados por sensores ambientales distribuidos en el área y por una estación meteorológica ubicada en el Cuerpo de Bomberos de Bayahíbe, como parte del proyecto de investigación “Use of Digital Information Technologies for Adaptation to the Effects of Climate Change (ADAPTCC-DR)”, que ejecuta la PUCMM.

Formación del granizo y comportamiento atípico de lluvias

El informe detalla que este contraste de temperaturas generó corrientes ascendentes dentro de nubes cumulonimbos, elevando gotas de agua hacia zonas de congelación, donde se transforman en hielo. El granizo crece al colisionar con más agua superenfriada antes de caer.

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Asimismo, se evidenció un comportamiento atípico en el régimen de precipitaciones. Mientras históricamente Bayahíbe registra una media anual de 970 mm de lluvia, en lo que va de 2026 ya se han acumulado 1,392.9 mm, superando ampliamente ese valor. Solo en abril se han registrado 113.8 mm, lo que refuerza la tendencia de incremento en las precipitaciones.

Investigación y adaptación al cambio climático

El proyecto ADAPTCC-DR busca implementar el uso de tecnologías digitales para la adaptación al cambio climático en zonas costeras turísticas de la República Dominicana, teniendo como plan piloto a Bayahíbe.

Como parte de esta iniciativa, en 2024 se instalaron sensores ambientales y una estación meteorológica que transmite información en tiempo real, siendo esta última la primera ubicada en un cuerpo de bomberos en el país.

El informe destaca la importancia de este tipo de investigaciones, señalando que permiten anticipar riesgos, fortalecer la resiliencia local y proteger a la población ante eventos climáticos extremos.

El proyecto está dirigido por los investigadores Orisell Medina, Virginia Flores, Víctor Bohórquez, Manuel Peralta y Víctor González, y forma parte del programa “Aprovechamiento de Tecnologías Innovadoras para Apoyar Asentamientos Resilientes en las Zonas Costeras del Caribe” (HIT RESET Caribbean), auspiciado por la Organización de Estados de África, del Caribe y del Pacífico, y financiado por la Unión Europea.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más