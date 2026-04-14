En el marco de los operativos de vigilancia, control y seguridad que desarrolla el Ejército de la República Dominicana (ERD) en la frontera terrestre, patrullas militares interceptaron y detuvieron a 89 migrantes haitianos indocumentados durante intervenciones realizadas en diversos puntos de las provincias Dajabón y Valverde, según informó este martes la institución militar.

Estas operaciones forman parte del plan de reforzamiento fronterizo dispuesto por el comandante general del Ejército, mayor general Iván Camino Pérez, y tienen como objetivo principal combatir el tráfico de personas y mercancías, el cuatrerismo y otras actividades ilícitas que vulneran la soberanía y la paz de los residentes en la región, destaca el Ejército, añade el comunicado.

En una primera intervención, una patrulla del Ejército detuvo a 23 haitianos indocumentados mientras intentaban ingresar de forma clandestina a territorio dominicano por zonas rurales de la provincia de Dajabón.

El operativo fue ejecutado por soldados adscritos al puesto militar de Masacre, perteneciente al Décimo Batallón de Infantería, quienes interceptaron al grupo mientras intentaba burlar los controles militares establecidos en la zona.

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Según el reporte oficial, el grupo de extranjeros lo integran 17 hombres, una mujer y cinco menores de edad. Los migrantes serán puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos legales correspondientes.

Interceptan migrantes en Valverde

Durante un operativo realizado en la madrugada del domingo en la provincia de Valverde, una patrulla de la misma institución militar detuvo a un grupo de 38 haitianos indocumentados.

Los efectivos del Ejército interceptaron al grupo de extranjeros en un callejón cercano al canal mayor del sector La Yagua, en el distrito municipal de Pueblo Nuevo. Según el informe oficial, los detenidos son 32 hombres, cinco mujeres y un menor de edad, que se encontraban transitando de manera irregular en territorio dominicano.

Los extranjeros indocumentados fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería, donde permanecen bajo custodia militar para ser puestos a disposición de las autoridades de Migración para su repatriación a Haití.

Recuperan ganado en Dajabón

En la continuidad de los operativos de seguridad fronteriza, efectivos del Ejército recuperaron 18 reses que habían sido sustraídas de una finca en Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, según informaron las autoridades militares.

La acción se llevó a cabo cuando una patrulla militar realizaba labores de interdicción y prevención de delitos en su área de responsabilidad.

El ganado fue recuperado en las inmediaciones del puente sobre el río Masacre, con rumbo a la sección El Corozo. Los sospechosos, al percatarse de la presencia militar, emprendieron la huida y lograron escapar de las autoridades.

Las reses fueron recuperadas y trasladadas al municipio de Loma de Cabrera, donde se entregaron formalmente al señor Willy Peguero, residente de la zona, tras confirmarse que es el legítimo propietario de los bovinos.

Detenidos 38 migrantes en Dajabón

Durante otra intervención realizada por el Ejército, con el apoyo de unidades de drones y de una patrulla terrestre, fueron detenidos 28 haitianos indocumentados en una operación realizada en la provincia fronteriza de Dajabón.

Los miembros del Décimo Batallón de Infantería interceptaron a los extranjeros en la zona conocida como la finca de Nene Checo; durante una primera intervención, fueron detenidos 19 migrantes, entre ellos 18 hombres y una mujer.

Posteriormente, fue interceptado un segundo grupo, donde fueron detenidos otros nueve extranjeros: seis hombres, dos mujeres y un menor de edad. Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración.