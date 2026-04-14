La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, como parte de su programación semanal, realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el campo de línea en la subestación 69 kV Km 15 de Azua – Sabana Yegua, en horario de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., este martes 14 de abril.

Debido a estas labores, el servicio eléctrico será interrumpido en la comunidad de Villarpando, perteneciente a la provincia de Azua.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y empresas impactadas, y destaca que estos trabajos son para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso como habilitador de la transición energética y digital de República Dominicana, mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.

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