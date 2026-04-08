La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que mantiene activado su protocolo de monitoreo y respuesta operativa a nivel nacional ante las condiciones climáticas registradas desde tempranas horas de este miércoles 8 de abril, caracterizadas por lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del territorio nacional.

Según la ETED, la medida busca garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), en un contexto marcado por niveles de alerta emitidos por organismos oficiales, lo que ha llevado a reforzar el monitoreo del sistema eléctrico por el posible impacto de las precipitaciones sobre la infraestructura de transmisión.

Como parte de las acciones dispuestas, la empresa detalló que se realiza monitoreo continuo desde el Centro de Control de Energía (CCE), con vigilancia en tiempo real del comportamiento del sistema. También indicó la disponibilidad de brigadas técnicas especializadas, desplegadas en puntos estratégicos a nivel nacional, con énfasis en las zonas bajo alerta.

Además, la ETED señaló que ejecuta supervisión preventiva y correctiva de líneas de transmisión y subestaciones, priorizando infraestructuras consideradas críticas para la continuidad del servicio.

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La compañía advirtió que las lluvias pueden generar eventos transitorios en el sistema eléctrico, asociados a descargas atmosféricas, humedad, vegetación o factores externos, los cuales —precisó— son atendidos conforme a protocolos establecidos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

En ese sentido, la ETED exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso de garantizar la continuidad, seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional, actuando de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

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