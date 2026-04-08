La disposición fue anunciada por el propio ministro De Camps a través de su cuenta en la red social X (@LMDECAMPS), donde precisó que también instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a aplicar esta medida de forma inmediata en sus respectivas demarcaciones.

¿Es esta una decisión preventiva?

La suspensión de clases busca resguardar la integridad física de la comunidad educativa ante las condiciones climáticas que afectan al país desde hace varios días. La medida llega apenas dos días después de que el propio MINERD convocara al regreso a las aulas tras el asueto de Semana Santa, lo que evidencia la rápida evolución de la emergencia meteorológica.

¿Por qué la vaguada golpea con fuerza al territorio nacional?

La orden del ministro De Camps se enmarca en una jornada de múltiples medidas de emergencia adoptadas por las autoridades dominicanas:

Una vaguada activa ha generado lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país durante toda la semana.

ha generado lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país durante toda la semana. El COE mantiene 17 demarcaciones bajo alerta , incluyendo dos en alerta amarilla (Monseñor Nouel y San José de Ocoa) y 15 en alerta verde, entre ellas Santo Domingo y el Distrito Nacional.

, incluyendo dos en alerta amarilla (Monseñor Nouel y San José de Ocoa) y 15 en alerta verde, entre ellas Santo Domingo y el Distrito Nacional. El Poder Judicial suspendió las labores presenciales en los departamentos judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo.

en los departamentos judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo. El INTRANT, la Digesett y la ADN restringieron el tráfico en vías clave de la capital por inundaciones, incluyendo la Av. 27 de Febrero, la Autopista Duarte y el Puente Flotante.

restringieron el tráfico en vías clave de la capital por inundaciones, incluyendo la Av. 27 de Febrero, la Autopista Duarte y el Puente Flotante. La alta turbidez de los ríos dejó sin agua potable a sectores de Santo Domingo Oeste tras la salida de servicio del acueducto Isa-Mana.

tras la salida de servicio del acueducto Isa-Mana. ¿A quiénes aplica?

La medida alcanza a:

Centros educativos públicos y privados ubicados en zonas inundadas o con riesgo de inundación

ubicados en zonas inundadas o con riesgo de inundación Aplica a todo el territorio nacional , según la evaluación de cada dirección regional y distrital

, según la evaluación de cada dirección regional y distrital Los directores de centros educativos son los responsables de implementar la suspensión en coordinación con las autoridades locales

Se espera que el MINERD emita información adicional sobre la duración de la medida y las condiciones para el retorno a las aulas, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas y los pronósticos del INDOMET.

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