El Distrito Nacional y municipios de Santo Domingo Este registran inundaciones en distintos puntos este miércoles 8 de abril, como consecuencia de las intensas lluvias provocadas por la incidencia de una vaguada que afecta gran parte del territorio nacional.

Entre las zonas impactadas figuran el ensanche Quisqueya, Los Ríos y tramos de la avenida Jacobo Majluta, donde se han reportado acumulaciones de agua que dificultan el tránsito vehicular y peatonal.

Sector Cuesta Hermosa en Arroyo Hondo

Las calles de Cuesta Hermosa se encuentran totalmente inundadas tras las intensas lluvias de la madrugada. Ciudadanos reportan que el agua ha dificultado el acceso de distintos lugares.

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Km 13 de la autopista Duarte

En el kilómetro 13 de la autopista Duarte, ciudadanos recomiendan evitar la vía debido a fuertes inundaciones, mientras varios vehículos afectados por el agua se observan en el reporte.

Avenida Jacobo Majluta, Distrito Nacional.

Tramos inundados en la avenida Jacobo Majluta; ciudadanos recomiendan evitar la vía debido a la acumulación de agua, mientras varios vehículos afectados se observan en la zona.

Arroyo Manzano

Desbordamiento de la cañada Arroyo Manzano pone en peligro a varios vehículos; ciudadanos alertan sobre la crecida y recomiendan evitar transitar por la zona.

¿Qué tanto ha llovido en Santo Domingo?

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología, los acumulados de lluvias han superado los 100 milímetros, reflejando la intensidad del fenómeno atmosférico en varias localidades del país.

El organismo indicó que las precipitaciones que continuarán durante el día, con lluvias de moderadas a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Las lluvias inciden sobre el Gran Santo Domingo, así como en provincias como San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Duarte, Samaná, Monte Plata, El Seibo y Barahona, además de zonas del Cibao y la frontera.

Asimismo, las precipitaciones se extienden hacia provincias como Santiago, La Vega, Puerto Plata, Dajabón, Valverde y Monte Cristi.

Información sobre los niveles de alerta

Ante esta situación, se mantienen vigentes los niveles de alerta y aviso meteorológico debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

No obstante, se prevé una mejoría gradual y paulatina en horas de la tarde, aunque podrían registrarse aguaceros aislados en algunas localidades.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas vulnerables.