El COE mantiene 05 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y 11 en verde, debido a que el INDOMET, establece que hoy miércoles, desde tempranas horas del día, continuamos bajo condiciones meteorológicas favorables para que sigan las precipitaciones.

Cuáles son las provincias de República Dominicana en Alerta verde

Provincias en alerta verde son:

Santiago Rodríguez

Elías Piña

Azua

Monte Plata

Dajabòn

La Altagracia

Barahona

Santiago

Puerto Plata

Duarte(en especial el Bajo Yuna)

La Vega

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Mapa en vivo: Trayecto de la vaguada y actualización de lluvias

Seguí en tiempo real el avance de la vaguada y las zonas con precipitaciones activas:

Riesgos principales según COE e INDOMET

Crecida repentina de ríos, arroyos y cañadas.

Inundaciones urbanas en zonas bajas.

Posibles deslizamientos en áreas montañosas.

Ráfagas de viento y tronadas aisladas.

Pronóstico del tiempo para las próximas horas

vaguada y humedad influencia por el viento del sureste, continúan provocando aguaceros moderados a fuertes con frecuentes tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en varias provincias del territorio nacional, debido a estas precipitaciones y las pronosticadas, hemos modificado los niveles de ALERTA y AVISO meteorológicos ante diferentes tipos de inundaciones y posibles deslizamientos de tierra, así como algunas granizadas aisladas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago En la tarde, aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento y posibles granizadas. 29/31 18/20 Puerto Plata En la tarde, aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento y posibles granizadas. 27/29 19/21 Duarte Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento. 28/30 19/21 Constanza Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento. Posibles granizadas. 22/24 10/12 Peravia Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento. 30/32 21/23 San Pedro de Macorís Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento. 28/30 19/21 La Romana Medio nublado a nublado con aguaceros moderados. 27/29 19/21 La Vega Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento. Posibles granizadas. 28/30 17/19 Monseñor Nouel Nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento. Posibles granizadas. 28/30 17/19 San Cristóbal Cielo mayormente nublado con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento. 30/32 18/20 Samaná Medio nublado a nublado con Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 28/30 20/22 Monte Cristi En la tarde, aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento y posibles granizadas. 30/32 20/22 Azua Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 18/20 San Juan En la tarde, aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento y posibles granizadas. 31/33 16/18 Barahona Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 La Altagracia Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 27/29 19/21

El presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para acudir en auxilio de las familias afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, al visitar el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y conocer de primera mano los daños provocados.

Declaraciones de la alcaldes Carolina Mejia, indicó que se mantiene una coordinación permanente con las instituciones del Gobierno central para asistir a la población y se continúa trabajando en la identificación de cualquier persona que necesite ser trasladada a un albergue.

"Estamos en coordinación con todas las instituciones del Gobierno central, atendiendo distintas situaciones desde la madrugada para dar respuesta y atención a la ciudadanía”

Actualización en vivo: Informe del tiempo Indomet

Miércoles 8 de abril de 2026 a la 1:00 p. m. válido hasta el viernes 10 de abril de 2026 a la 1:00 p. m.

VAGUADA Y VIENTO DE COMPONENTE SUR GENERANDO AGUACEROS CON TRONADAS Y RÁFAGAS DE VIENTO EN VARIAS PROVINCIAS

SE MANTIENEN LOS AVISOS Y LAS ALERTAS METEOROLÓGICAS

Este miércoles, la presencia de una atmosfera con bastante humedad e inestabilidad asociada a una vaguada en varios niveles de la troposfera y el viento húmedo de componente sur continuarán favoreciendo esta tarde y primeras horas de la noche, actividad de aguaceros moderados a fuertes con tormentas electricas y ráfagas de viento muy fuertes localmente sobre provincias del litoral costero Caribeño, las cuales, se extenderán en transcurso de la tarde hacia las regiones noroeste, norte, nordeste, la cordillera Central y la zona fronteriza. Especialmente en las provincias de: San Cristóbal, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo, Barahona, San José de Ocoa, Azua, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi.

En tal sentido, el Centro Nacional de Pronósticos de este Instituto Dominicano de Meteorología, mantiene los niveles de AVISO y ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas, posibles deslizamientos de tierra y granizadas en las siguientes provincias:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS San Pedro de Macorís La Vega Elías Piña San José de Ocoa Monseñor Nouel Puerto Plata Barahona San Cristóbal Santiago Santiago Rodríguez Azua El Gran Santo Domingo Peravia Dajabón Total: 11 Total: 3 Total: 0

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos distanciados.

Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos distanciados.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones con chubascos distanciados.

Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones con chubascos distanciados.

Temperaturas mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.

Los días jueves y viernes, el ingreso de una masa de aire de menor contenido de humedad estará limitando los episodios de lluvias sobre nuestro país, razón por lo que en horas matutinas, no se esperan precipitaciones importantes. Sin embargo, en horas de la tarde, una vaguada en los niveles bajos de la troposfera y los efectos locales de calentamiento diurno producirán nublados seguidos de aguaceros moderados localmente con tronadas y aisladas ráfagas de viento hacia provincias de las regiones: noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El Distrito Nacional: medio nublado en la tarde con chubascos distanciados y aisladas tronadas.

El Gran Santo Domingo: aumentos nubosos en la tarde con aislados chubascos.

Resumen: vaguada y el viento de componente sur estarán generando esta tarde, aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes localmente en varias provincias. Se mantienen las ALERTAS y los AVISOS meteorológicos.

Información sobre los niveles de alerta

Ante esta situación, se mantienen vigentes los niveles de alerta y aviso meteorológico debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

No obstante, se prevé una mejoría gradual y paulatina en horas de la tarde, aunque podrían registrarse aguaceros aislados en algunas localidades.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas vulnerables.

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