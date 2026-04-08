El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) informó que, debido a las lluvias registradas en distintos puntos del país por la incidencia de vaguadas, las presas mantienen un ritmo de recuperación sostenido. A la fecha, el sistema cuenta con un almacenamiento de 73.49 % del volumen máximo nacional, equivalente a 2,018.63 millones de metros cúbicos (MMC).

Según el reporte de volúmenes en los principales embalses del país, elaborado por el Departamento de Hidrología, la disponibilidad nacional actual es de 1,483.58 MMC.

Este miércoles también se celebró la reunión semanal del Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE), en la que se dispuso la regulación de varias presas:

Hatillo (Sánchez Ramírez): caudal de salida de 208.21 m³/s.

caudal de salida de 208.21 m³/s. Valdesia (Peravia): operación de sus dos unidades hidroeléctricas con un caudal de salida de 82.68 m³/s, además de descargas por compuertas en el contraembalse Las Barias hacia el río Nizao.

operación de sus dos unidades hidroeléctricas con un caudal de salida de 82.68 m³/s, además de descargas por compuertas en el contraembalse Las Barias hacia el río Nizao. Rincón (La Vega): caudal de salida de 28.99 m³/s.

En las reuniones del COPRE participan representantes del INDRHI, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), los ministerios de Defensa y Agricultura, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y la Defensa Civil.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Disponibilidad de cada presa al día de hoy

La presa Tavera presenta un volumen de 82.84 MMC, equivalente al 62.9 % de su capacidad máxima (131.77 MMC). Su nivel actual es de 318.25 msnm, con un máximo de 327.50 msnm.

La presa de Bao tiene un volumen de 119.76 MMC, equivalente al 63.8 % de su capacidad (187.76 MMC). Su nivel actual es de 318.25 msnm, con un máximo de 327.50 msnm.

La presa de Monción registra 223.98 MMC, lo que representa un 67.8 % de su capacidad máxima (330.13 MMC). Su nivel actual es de 268.51 msnm, con un máximo de 280.00 msnm.

La presa de Rincón cuenta con 58.65 MMC, equivalente al 98.7 % de su capacidad máxima (59.40 MMC). Su nivel es de 121.88 msnm, con un máximo de 122.00 msnm.

La presa de Hatillo presenta 410.44 MMC, lo que representa un 109.5 % de su capacidad máxima (374.88 MMC). Su nivel actual es de 87.77 msnm, con un máximo de 86.50 msnm.

La presa de Jigüey tiene un volumen de 120.10 MMC, equivalente al 94.4 % de su capacidad (127.28 MMC). Su nivel es de 539.90 msnm, con un máximo de 541.50 msnm.

La presa de Valdesia presenta 119.88 MMC, lo que representa un 92.0 % de su capacidad máxima (130.25 MMC). Su nivel es de 148.70 msnm, con un máximo de 150.00 msnm.

La presa de Sabana Yegua registra 165.49 MMC, equivalente al 48.4 % de su capacidad (341.84 MMC). Su nivel es de 383.80 msnm, con un máximo de 396.40 msnm.

La presa de Sabaneta cuenta con 21.96 MMC, equivalente al 39.2 % de su capacidad máxima (56.5 MMC). Su nivel es de 629.46 msnm, con un máximo de 644.00 msnm.

La presa Montegrande presenta 160.48 MMC, lo que representa un 66.4 % de su capacidad máxima (241.67 MMC). Su nivel actual es de 190.40 msnm, con un máximo de 197.00 msnm.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más