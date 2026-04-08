COE mantiene 5 provincias en alerta amarilla por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este miércoles 5 provincias en alerta amarilla y 11 provincias junto al Distrito Nacional en verde, como consecuencia de una vaguada combinada con vientos húmedos de componente sur que continúan generando condiciones de inestabilidad atmosférica en el territorio nacional.

El organismo instó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como a no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta amarilla.

Hasta el momento, el saldo de las lluvias es de dos muertes, cortes eléctricos, suspensión de clases y reducción jornada laboral y cuantiosos daños materiales.

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Provincias en alerta amarilla

Las siguientes provincias se encuentran bajo vigilancia activa:

Monseñor Nouel

San José de Ocoa

San Cristóbal

Santiago Rodríguez

Puerto Plata

Provincias en alerta verde

Las siguientes provincias y el Distrito Nacional se mantienen en condición verde:

Santo Domingo

Distrito Nacional

Azua

Elías Piña

Barahona

Santiago

Monte Plata

Dajabón

La Vega

La Altagracia

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

Peravia

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