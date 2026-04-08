El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este miércoles 5 provincias en alerta amarilla y 11 provincias junto al Distrito Nacional en verde, como consecuencia de una vaguada combinada con vientos húmedos de componente sur que continúan generando condiciones de inestabilidad atmosférica en el territorio nacional.

El organismo instó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como a no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta amarilla.

Hasta el momento, el saldo de las lluvias es de dos muertes, cortes eléctricos, suspensión de clases y reducción jornada laboral y cuantiosos daños materiales.

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COE mantiene 5 provincias en alerta amarilla por vaguada

Provincias en alerta amarilla

Las siguientes provincias se encuentran bajo vigilancia activa:

  • Monseñor Nouel
  • San José de Ocoa
  • San Cristóbal
  • Santiago Rodríguez
  • Puerto Plata

Provincias en alerta verde

Las siguientes provincias y el Distrito Nacional se mantienen en condición verde:

  • Santo Domingo
  • Distrito Nacional
  • Azua
  • Elías Piña
  • Barahona
  • Santiago
  • Monte Plata
  • Dajabón
  • La Vega
  • La Altagracia
  • Duarte (en especial el Bajo Yuna)
  • Peravia

EN ESTA NOTA

Centro de Operaciones de Emergencias COE

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