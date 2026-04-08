Las intensas lluvias que azotaron este miércoles República Dominicana dejaron dos muertos, miles de familias damnificadas y graves daños en infraestructura, especialmente en el Gran Santo Domingo y llevó al presidente Luis Abinader a presentarse ante la ciudadanía junto al director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, para informar sobre la situación y anunciar medidas de auxilio.

La primera víctima fue una niña que murió al derrumbarse una pared de su casa en Santo Domingo Oeste, según confirmó Méndez, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

La segunda fue un adolescente de 16 años arrastrado por una cañada, según declaró a la AFP el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña.

Lluvias históricas y alertas en 18 provincias

Las precipitaciones, que comenzaron alrededor de la medianoche del martes, alcanzaron entre 300 y 400 milímetros en algunos sectores de la capital, precisó Méndez.

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"No hay suelo que pueda absorber esa cantidad de agua, ni hay tampoco alcantarillado que pueda conducirla, por eso se producen las inundaciones urbanas", explicó el funcionario.

Las autoridades emitieron alertas preventivas en 18 provincias del país. Según los meteorólogos, las lluvias continuarán durante las próximas horas, aunque con menor frecuencia, por lo que el COE exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.

"Se me llevó prácticamente todo"

El impacto fue devastador en barrios humildes de la capital. Juleisy Figuereo, madre de tres hijos que vive en Las 800, un barrio popular de Santo Domingo, tuvo que salir de su casa a las 3.40 de la madrugada con el agua a la cintura. "No nos ahogamos porque fuimos atentos y salimos huyendo", relató a EFE.

"La cañada se me llevó prácticamente todo y lo que quedó no sirve para nada. Se llevó la cama, la nevera… todo", lamentó Figuereo, quien pidió ayuda para su familia.

"Estamos prácticamente en la calle; la casa fue lo que no se cayó, pero nos sacó todo afuera. No tenemos donde dormir, no tenemos ropa, no tenemos nada", agregó.

Otros vecinos del barrio sacaron a la calle sillones, colchones y mobiliario dañado por las precipitaciones.

Daños materiales y colapso de servicios

Las autoridades estiman que unas 250 mil familias resultaron expuestas a las inundaciones y que alrededor de 4 mil viviendas sufrieron daños, según la Cruz Roja.

Varios vehículos quedaron cubiertos bajo las aguas o fueron arrastrados por las corrientes.

Edesur, una de las principales distribuidoras eléctricas del país, reportó fallas que dejaron sin suministro a varios sectores de la capital y lo propio hizo Edeeste.

"El sistema eléctrico ha sido impactado por múltiples averías producto de los torrenciales aguaceros que han ocurrido en distintas zonas del país", indicó la primera empresa en un comunicado.

El metro de Santo Domingo también interrumpió operaciones.

Medidas del Gobierno

La docencia fue suspendida durante toda la jornada. La actividad laboral también se redujo: el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, indicó que se debía "priorizar el trabajo remoto y mantener presencial solo los servicios esenciales".

El presidente Abinader anunció una serie de medidas para asistir a las familias afectadas.

"Desde esta madrugada estamos movilizando el Gobierno, especialmente en el Gran Santo Domingo, con todos los organismos que componen el COE, principalmente para la prevención y proteger las vidas humanas, y luego también la parte material", expresó.

(CON REPORTES DE LAS AGENCIAS EFE Y AFP)

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