La Empresa Metropolitana de Transporte (MT), antes OPRET, suspendió este miércoles 8 de abril, de manera preventiva, las operaciones de las líneas 1 y 2 del Teleférico de Santo Domingo y de la Línea 2C del Metro, que conecta con el municipio de Los Alcarrizos, debido a las condiciones climáticas adversas y las descargas eléctricas que afectan la zona metropolitana.

“Informamos hoy que, como medida preventiva y de seguridad debido a las condiciones climáticas y descargas eléctricas, estarán suspendidas temporalmente las operaciones de la línea 1 y 2 del Teleférico de Santo Domingo, así como la línea 2C del Metro”, comunicó la institución a través de sus redes sociales.

Teleférico primero, Metro 2C después

Aproximadamente una hora después del primer comunicado, la Metropolitana de Transporte anunció la reanudación de los servicios en las líneas del Teleférico de Santo Domingo (L1) y Los Alcarrizos (L2). Sin embargo, ese segundo aviso no hacía mención alguna a la Línea 2C del Metro, lo que generó incertidumbre entre los usuarios que dependen de ese tramo.

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La respuesta llegó horas más tarde: a las 2:00 de la tarde, la institución confirmó el restablecimiento de la Línea 2C.

“Informamos que la operación en la línea 2C de Los Alcarrizos del Metro SD ha sido restablecida a las 2:00 p. m. Agradecemos la comprensión y colaboración de nuestros usuarios”, indicó la entidad en sus redes sociales.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más