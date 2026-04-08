La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) (antes OPRET) suspendió este miércoles de manera preventiva las operaciones de las líneas 1 y 2 del Teleférico de Santo Domingo y de la Línea 2C del Metro, que conecta con el municipio de Los Alcarrizos, debido a las condiciones climáticas adversas y las descargas eléctricas que afectan la zona metropolitana.

La institución informó que la medida responde a criterios de seguridad ante las lluvias y tormentas eléctricas registradas en el Gran Santo Domingo.

Teleférico reanuda, pero el línea 2C del Metro no

Aproximadamente una hora después del primer comunicado, la Empresa Metropolitana de Transporte anunció la reanudación de los servicios en las líneas del Teleférico de Santo Domingo (L1) y Los Alcarrizos (L2).

Sin embargo, el segundo comunicado no hace mención a la reanudación de la Línea 2C del Metro, lo que indica que este tramo permanece fuera de servicio al momento de esta publicación.

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La entidad exhortó a los usuarios a seguir las medidas de seguridad y mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones.

Una línea que no termina de arrancar

La suspensión se suma a los cuestionamientos operativos que ha presentado la Línea 2C desde su inauguración el pasado 24 de febrero por el presidente Luis Abinader.

El tramo, que recorre 7.3 kilómetros desde la estación María Montez hasta la estación Pablo Adón Guzmán, en la entrada de Los Alcarrizos, continúa en período de marcha blanca y opera de forma gratuita, aunque con servicio intermitente.

El pasado 6 de abril, usuarios reportaron que la línea aún no funciona con normalidad, debido a los transbordos obligatorios en las estaciones Franklin Mieses Burgos y María Montez, con tiempos de espera de entre 15 y 20 minutos.

Ese mismo día, la Empresa Metropolitana de Transporte amplió el horario de operación de la Línea 2C, de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y domingos y feriados de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., aunque mantuvo el sistema de transbordos.

Vaguada mantiene el país bajo lluvias

Las suspensiones responden a la incidencia de una vaguada que afecta gran parte del territorio nacional desde el martes, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El fenómeno ha provocado aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, Azua y Barahona, con pronóstico de que las condiciones se mantengan al menos hasta este miércoles.

La Empresa Metropolitana de Transporte reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales sobre el restablecimiento del servicio en la Línea 2C del Metro.

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