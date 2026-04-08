¿Sabías que existe el servicio de taxi acuático UBER Bote?

Las lluvias no dan tregua. Este miércoles 8 de abril, una vaguada golpea a República Dominicana provocando aguaceros intensos, tormentas eléctricas y calles convertidas en verdaderos canales en el Gran Santo Domingo. La Metropolitana de Transporte tuvo que suspender por un momeento las líneas del Teleférico y la Línea 2C del Metro. La CAASD sacó de servicio el acueducto Isa-Mana por la alta turbidez de los ríos, dejando sin agua a sectores de Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Oeste. Y en redes sociales, como cada vez que llueve fuerte, los memes no se hicieron esperar: “Aquí lo que necesitamos es un Uber lancha”.

Pues resulta que eso ya existe. Y no, no es un chiste.

Uber Boat: el taxi acuático que ya opera en varias ciudades

Desde hace varios años, Uber ofrece un servicio llamado Uber Boat en distintas ciudades del mundo. No se trata de un lujo inalcanzable ni de una broma tecnológica: es un sistema de transporte acuático integrado a la misma aplicación que usamos para pedir un carro.

El caso más consolidado es el de Londres, donde Uber Boat by Thames Clippers funciona como un verdadero autobús fluvial sobre el río Támesis. Con 24 muelles a lo largo del río, los londinenses lo usan para ir al trabajo, recorrer la ciudad o simplemente evitar el tráfico. Los boletos arrancan desde £6.20 (unos 500 pesos dominicanos) y se reservan directamente desde la app de Uber.

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En Croacia, Uber Boat conecta las islas desde Split y Dubrovnik. ¿Querés ir a Hvar o a la isla de Brač? Abrís la app, seleccionás “Boat Transfer” y un capitán te recoge en lancha rápida para hasta 8 pasajeros. Sin filas, sin horarios fijos de ferry.

Uber Yacht: navegar como millonario por 200 euros

Pero la cosa no para ahí. En el verano europeo de 2024, Uber lanzó Uber Yacht en Ibiza, según reportó el Diario de Ibiza. Por 200 euros por persona (unos 14,000 pesos dominicanos), grupos de hasta 8 personas podían reservar un yate de lujo Sunseeker por 8 horas completas, con patrón incluido, una botella de champán de cortesía, aperitivos locales y traslado de ida y vuelta desde cualquier punto de la isla.

El servicio se reservaba directamente desde la app de Uber, como quien pide un UberX. Uber anunció que la experiencia náutica se expandió a varios destinos europeos ese verano, incluyendo la costa griega y la Riviera francesa.

¿Y en República Dominicana?

Aquí, Uber cumplió 10 años operando en noviembre de 2025, pero su oferta se limita a viajes terrestres. No hay Uber Boat ni Uber Yacht en el Caribe dominicano… al menos por ahora.

Sin embargo, con un país rodeado de costa, con el río Ozama atravesando la capital, con zonas turísticas como Samaná, Punta Cana y la Bahía de Las Águilas, la pregunta no es tan descabellada: ¿Tendría sentido un servicio de taxi acuático en Santo Domingo o en las zonas turísticas?

Lo que sí es seguro es que, cada vez que una vaguada convierte las calles del Distrito Nacional en canales venecianos, la idea de un “Uber lancha” deja de sonar a chiste y empieza a sonar a necesidad.

Dato curioso: no es solo Uber

En Chicago, existe UBER Yachts, una empresa independiente (sin relación con la plataforma Uber) que ofrece paseos en yate por el lago Michigan. El nombre genera confusión, pero se trata de un negocio local de alquiler de embarcaciones que aprovechó la marca como gancho comercial.

Mientras tanto, en Santo Domingo…

La realidad dominicana hoy es otra. La vaguada que Indomet pronosticó desde el lunes ha dejado inundaciones, servicios de transporte suspendidos, acueductos fuera de servicio y 17 provincias bajo alerta. Las lluvias, según Infobae, podrían extenderse al menos hasta este miércoles.

Así que la próxima vez que veas una calle inundada en Santo Domingo y pienses “aquí hace falta un bote”, sepa que en Londres, Croacia e Ibiza ya lo resolvieron, con la misma app que usás para pedir un carro.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más