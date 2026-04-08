El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) confirmó la muerte de una niña en Santo Domingo Oeste, a raíz de las intensas lluvias que han azotado al Gran Santo Domingo desde la madrugada de este miércoles 8 de abril.

Respecto a la información del ahogamiento de una embarazada, la entidad sostuvo que aún no se ha confirmado su fallecimiento y están a la espera de la confirmación por parte del Inacif.

Las autoridades no informaron sobre personas lesionadas como consecuencia del fenómeno atmosférico o personas asistidas.

Según los reportes, las intensas lluvias registradas en distintos sectores, habrían causado el deceso de las dos personas, entre ellas la embarazada por ahogamiento, mientras que la niña habría perdido la vida por el colapso de una pared.

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