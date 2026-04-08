La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) activó su Comité de Emergencia y se declaró en sesión permanente, luego de que varios acueductos y campos de pozos quedaran fuera de operación por fallas eléctricas e inundaciones asociadas a las lluvias.

El director general de la institución, Felipe “Fellito” Suberví, instruyó a los responsables de los sistemas de acueductos y de los campos de pozos a instalar campamentos de vigilancia en los puntos críticos, con el objetivo de proteger los equipos y asegurar la continuidad operativa tan pronto las condiciones lo permitan.

Según explicó, los acueductos Isa-Mana, Haina-Manoguayabo y La Isabela se encuentran fuera de servicio. También están inoperantes los campos de pozos de Mata Mamón y Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, por problemas eléctricos tras la caída de un cable de alta tensión.

Suberví indicó que otros campos, como Lechería y Los Prados de Pantoja, además de “otros” sistemas, fueron sacados de operación por fallas eléctricas y, en algunos casos, por la imposibilidad de acceder debido a las inundaciones.

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De igual forma, permanecen fuera de servicio varios sistemas sectoriales que abastecen la zona noroeste del Distrito Nacional, entre ellos Carmen Renata Real III, El Ester y El Monumental, entre otros sectores.

La CAASD informó que los acueductos Haina-Manoguayabo y La Isabela están incomunicados debido al desbordamiento de los ríos Haina e Isabela, lo que mantiene impedido el acceso a esos sistemas.

En cuanto al acueducto Valdesia–Santo Domingo, Suberví aseguró que opera “sin ninguna novedad”, aunque señaló que la entidad se mantiene atenta ante una posible crecida del río Mahomita, afluente del río Nizao, que la mañana de este miércoles descargaba unos 212 metros cúbicos por segundo hacia la presa de Valdesia. Agregó que, para evitar el desborde del embalse, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) turbina con un caudal de salida de aproximadamente 82 metros cúbicos por segundo.

El funcionario explicó que fueron instalados subcomités que reportan al Comité de Emergencia en todos los sistemas y campos de pozos, incluyendo el acueducto Haina-Manoguayabo, donde el río Haina cruza sobre el puente, impide el tránsito y se ha desbordado en las proximidades del almacén de Guajimía.

Suberví señaló, además, que el acueducto Oriental (Barrera de Salinidad) opera con normalidad, aunque bajo vigilancia ante la posibilidad de arrastre de desperdicios u otras eventualidades.

Como parte de las medidas preventivas, la CAASD distribuyó fundas plásticas a los departamentos de Operaciones para proteger equipos expuestos a la lluvia y la humedad. También informó que mantiene disponibles camiones hidrosuccionadores, camiones cisterna, equipos pesados y más de un centenar de brigadistas de Operaciones y Mantenimiento.

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