El cielo llora con todas sus fuerzas en aniversario de tragedia Jet Set; lluvias superan récord del 4 de noviembre de 2022

La capital dominicana amaneció bajo agua este miércoles 8 de abril, justo cuando el país conmemora el primer aniversario del colapso de la discoteca Jet Set. Las precipitaciones acumularon 408 milímetros y superaron ampliamente el récord del 4 de noviembre de 2022.

Como si el cielo quisiera llorar junto a un país que aún no termina de sanar, Santo Domingo amaneció completamente inundado por lluvias de proporciones históricas, en la misma fecha en que República Dominicana recuerda la tragedia del Jet Set, ocurrida el 8 de abril de 2025, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos.

Las precipitaciones registradas durante la madrugada y la mañana alcanzaron niveles extraordinarios, provocando calles anegadas, interrupciones severas en el tránsito vehicular y daños en viviendas de sectores vulnerables.

Un diluvio que rompe récords

Según explicó el consultor meteorológico Jean Suriel, las lluvias de este miércoles superan ampliamente los 267 milímetros registrados el 4 de noviembre de 2022, fecha que hasta ahora se mantenía como referencia de precipitaciones extremas en el Gran Santo Domingo.

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El evento de hoy lo supera por un margen considerable —141 milímetros más— y se acerca al récord del 18 de noviembre de 2023, consolidándose como uno de los episodios meteorológicos más extremos de los últimos años.

Las lluvias vinieron acompañadas de un fenómeno eléctrico significativo: se registraron 229 descargas eléctricas en territorio dominicano, mientras que en la zona del Caribe —entre Bahamas, Cuba y República Dominicana— se detectaron más de 18,000 rayos, según datos compartidos por Suriel.

No solo Santo Domingo

Las precipitaciones no se limitaron a la capital. Desde el martes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) había advertido sobre la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, generando un ambiente inestable con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Las provincias de La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona registraban lluvias continuas desde la víspera. Este miércoles, el fenómeno se intensificó y alcanzó gran parte del territorio nacional, generando alertas en zonas vulnerables a inundaciones y desbordamientos de ríos.

La situación también impactó el suministro de agua potable: la alta turbidez en los ríos Isa y Mana provocó la salida de servicio del acueducto Isa-Mana, afectando sectores de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, incluyendo Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga, Villa Linda III y Ciudad Satélite.

Un aniversario bajo el agua

La coincidencia entre el diluvio y la fecha de conmemoración resulta estremecedora. Hoy se cumple exactamente un año del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en el kilómetro 6 de la avenida Independencia.

La Alcaldía del Distrito Nacional declaró duelo municipal, con banderas a media asta en memoria de las víctimas, mediante la Ordenanza 7-2026.

En la víspera, familiares de las víctimas, allegados y organizaciones civiles prepararon una vigilia con velas frente al lugar de la tragedia. Sin embargo, las lluvias torrenciales han complicado el desarrollo de las actividades conmemorativas.

Un proceso judicial que genera dudas

A un año de la tragedia, el camino hacia la justicia sigue siendo incierto. Más de 180 víctimas han abandonado el caso judicial, en medio de desistimientos y acuerdos extrajudiciales. La familia Espaillat, vinculada al establecimiento, expresó en un comunicado: “Hoy recordamos, compungidos, con respeto y dignidad a quienes partieron”.

El cielo no olvida

Santo Domingo amanece hoy doblemente golpeado: por el agua que inunda sus calles y por el recuerdo que permanece en la memoria colectiva. Los 408 milímetros de lluvia no son solo una cifra récord; para muchos dominicanos, representan el peso de una tragedia que aún no se olvida.

Las autoridades mantienen las alertas activas y exhortan a la población a extremar precauciones ante la posibilidad de que las lluvias continúen.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más