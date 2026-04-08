Lo ocurrido este miércoles en Santo Domingo constituye un evento meteorológico extraordinario que ya supera uno de los episodios más intensos de los últimos años y se acerca a otro de los más devastadores. Así lo explicó el analista meteorológico Jean Suriel, quien indicó que las lluvias registradas en las últimas horas han alcanzado los 408 milímetros acumulados en el Distrito Nacional, superando los 267 milímetros caídos el 4 de noviembre de 2022 y aproximándose a los 431 milímetros del 18 de noviembre de 2023.

Suriel detalló que cinco factores atmosféricos se han combinado para generar estos aguaceros torrenciales durante más de ocho horas consecutivas: una vaguada fortalecida, abundante humedad marina, aire cálido proveniente del mar Caribe, la cercanía del frente frío número 35 y el desarrollo de un sistema de baja presión al norte de la región. Esta interacción ha provocado lluvias copiosas desde la madrugada, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, generando inundaciones de carácter extremo en distintos puntos del Gran Santo Domingo.

En cuanto a los acumulados, además de los 408 milímetros en el Distrito Nacional, se han reportado 179 milímetros en la avenida Independencia, 95 en Guaricano, 41 en Santo Domingo Este, 42 en la Zona Colonial y 35 en Gazcue. A esto se suman 229 descargas eléctricas registradas en territorio dominicano y más de 18,000 rayos detectados entre Bahamas, Cuba y República Dominicana.

El especialista advirtió que este tipo de fenómenos se está volviendo cada vez más frecuente debido a los efectos del cambio climático, señalando que el aumento de las temperaturas del mar incrementa la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, favoreciendo precipitaciones más intensas y prolongadas como las observadas en esta jornada.

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