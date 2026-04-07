La Alcaldía del Distrito Nacional declaró duelo municipal en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, cuyo primer aniversario se cumple este miércoles 8 de abril. La medida, aprobada por el Concejo de Regidores en sesión extraordinaria mediante la Ordenanza 7-2026, dispone que las banderas en las instalaciones del cabildo capitalino ondeen a media asta en conmemoración de un suceso que, según el Ministerio Público, dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridos.

La declaratoria se suma a una serie de actos conmemorativos que incluyen el cierre temporal de la avenida Independencia, en el tramo entre las calles San Juan Bautista y la avenida Núñez de Cáceres —donde se ubicaba el local nocturno—, desde el lunes 6 hasta el jueves 9 de abril, para dar paso a vigilias, misas y manifestaciones organizadas por familiares y sobrevivientes. El duelo llega en un momento en que el proceso judicial avanza con tensiones: el juez Reymundo Mejía rechazó solicitudes de aplazamiento y ordenó un peritaje técnico independiente sobre las causas del colapso estructural, mientras más de 180 víctimas han abandonado el caso por desistimientos y acuerdos extrajudiciales.

La medida, aprobada por el Concejo de Regidores en sesión extraordinaria mediante la Ordenanza 7-2026, dispone que las banderas en las instalaciones del cabildo capitalino ondeen a media asta en conmemoración de un suceso que, según el Ministerio Público, dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridos.

"Nos unimos elevando nuestras oraciones y reiterando nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas", expresó la Alcaldía en el comunicado oficial. Un año después, la herida sigue abierta: familias enlutadas, sobrevivientes con secuelas físicas y emocionales, y una sociedad que aún reclama justicia por una de las tragedias más devastadoras en la historia reciente de República Dominicana.

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