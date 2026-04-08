Provincias en alerta hoy 8 de abril por lluvias torrenciales

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de República Dominicana incrementó este martes el nivel de alerta en varias provincias ante la persistencia de lluvias de diversa intensidad. Tres provincias pasaron a alerta amarilla y otras doce, junto al Distrito Nacional, permanecen en alerta verde por riesgo de crecidas e inundaciones.

Según el último informe del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), una vaguada que afecta distintos niveles de la tropósfera, sumada a los vientos del este/sureste, continúa generando precipitaciones en gran parte del país. El fenómeno mantiene la probabilidad de crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones urbanas y rurales.

Provincias bajo alerta

Alerta amarilla: Monseñor Nouel San José de Ocoa San Cristóbal

Alerta verde: Santo Domingo Distrito Nacional Santiago Rodríguez Elías Piña Azua Barahona Santiago Puerto Plata Dajabón La Vega La Altagracia Duarte (especialmente el Bajo Yuna) Peravia



El COE recomienda a la población de estas provincias evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios en las zonas bajo alerta.

Recomendaciones y medidas de prevención

Las autoridades insisten en la importancia de acatar las indicaciones oficiales para reducir riesgos. Se solicita especial precaución a quienes residen en áreas vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra, y se recuerda que la situación puede evolucionar según el comportamiento de las lluvias en las próximas horas.

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Próximos pasos y riesgos a considerar

El COE y el INDOMET mantienen el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas. Se prevé que las lluvias continúen en los próximos días, por lo que no se descarta la ampliación de alertas a otras provincias. La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de rumores.

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