La estrategia de prevención liderada por el ministro Yayo Sanz Lovatón, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) junto al apoyo de Pro Consumidor concluyó con un éxito rotundo: la República Dominicana no registró fallecimientos por ingesta de alcohol adulterado durante el operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026”. Este logro es el resultado directo de una ofensiva nacional que permitió retirar de las calles más de 2,300,000 artículos fraudulentos, salvaguardando la salud pública en un asueto de alto riesgo.

Bajo la coordinación del director del Ceccom, general Orlando Jerez, se movilizaron 267 efectivos especializados en las ocho direcciones regionales del país. La operación no fue meramente presencial, sino que atacó el origen de la ilegalidad mediante la ejecución de 19 allanamientos simultáneos y la inspección de 189 establecimientos comerciales previamente identificados por labores de inteligencia en zonas vulnerables y puntos fronterizos.

En cuanto a la seguridad en el sector de bebidas, las autoridades lograron el decomiso de 10,756 botellas y latas de alcohol, incluyendo cervezas, ron y whisky, que carecían de registros sanitarios o presentaban etiquetado irregular. Este golpe al mercado clandestino se complementó con la intercepción de 76 litros de clerén y el decomiso masivo de 2,290,103 cigarrillos de contrabando, desarticulando así importantes nodos de distribución que operan al margen de la ley.

La capacidad de respuesta estatal también se extendió a la vigilancia de insumos médicos y productos de consumo masivo. Durante las intervenciones, el Ceccom junto a Pro Consumidor, incautaron 38,572 unidades de medicamentos y estimulantes sexuales sin garantías de calidad, además de diversos productos perecederos en condición irregular. Estas acciones preventivas resultaron en la detención de 15 personas, quienes fueron puestas a disposición de la justicia para responder por violaciones a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito.

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A la par de los decomisos, el dispositivo de seguridad mantuvo una vigilancia estricta en los cinco principales peajes de Santo Domingo, donde se fiscalizó el transporte de combustibles para asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad vial. El ministro Sanz Lovatón enfatizó que lograr una tasa de cero muertes por alcohol adulterado confirma que la anticipación y la articulación institucional son la mejor defensa del ciudadano. Con estos resultados, el MICM, Ceccom y Pro Consumidor reafirman su compromiso con la seguridad nacional y la erradicación de prácticas que atenten contra la integridad de los dominicanos.

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