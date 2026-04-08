El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, respondió con evidente molestia y en tono de llamado de atención a las críticas por el manejo de las alertas durante el reciente evento de lluvias, defendiendo los protocolos institucionales y cuestionando los señalamientos que han surgido desde distintos sectores.

“Me voy a extender en la explicación… para que podamos entendernos”, advirtió el general al iniciar una intervención en la que insistió en que el COE no actúa de forma independiente, sino en coordinación con organismos técnicos como el Instituto Dominicano de Meteorología, el Servicio Geológico y otras entidades científicas. Subrayó que es el organismo meteorológico el que determina, mediante boletines, la milimetría de lluvias, y que el COE no puede elevar niveles de alerta sin ese respaldo técnico.

"Nosotros no podemos emitir niveles de alerta si esos organismos no lo establecen de manera científica". Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

El director Indicó que, desde Semana Santa, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se encontraban bajo alerta verde, lo que implica que ya existía una previsión de posibles eventos adversos.

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En ese momento, los pronósticos apuntaban a lluvias de entre 25 y 40 milímetros. Sin embargo, la situación cambió de forma drástica.

García expuso que se trata de un evento asociado a nubes de desarrollo vertical, por lo que que no hay herramientas todavía que puedan determinar cuánta lluvia pueden generar

En ese sentido, explicó que en algunas zonas se registraron acumulados de entre 300 y 400 milímetros de lluvia, una cantidad que supera cualquier capacidad de respuesta.

No hay suelo que pueda absorber esa cantidad de agua, ni tampoco alcantarillado que pueda conducirla, a esto se suma que los suelos ya estaban saturados tras varios días de lluvias continuas. afirmó

“Cuando el suelo está saturado, el agua no se infiltra, lo que cae corre inmediatamente en la superficie, y eso es lo que provoca las inundaciones”, indicó.

Méndez también abordó las críticas sobre los niveles de alerta, asegurando que estos se emitieron oportunamente y conforme a los protocolos establecidos.

“No podemos salir después de que ocurre el evento a declarar una alerta roja, porque eso sería faltar a la credibilidad”, subrayó.

En ese contexto, el funcionario adoptó un tono más crítico frente a los cuestionamientos. “Después de las seis de la mañana no se puede despachar con una alerta roja… porque entonces Méndez no se respeta”, afirmó, al rechazar la idea de emitir advertencias una vez ocurrido el evento. “Yo prefiero irme a mi casa antes de irrespetar al presidente y de irrespetarme a mí”, añadió.

Por ultimo el director, explicó que este tipo de fenómenos se ha vuelto más impredecible debido al cambio climático, lo que dificulta su pronóstico, incluso con herramientas como radares Doppler instalados en el país.