Diversas personalidades han reaccionado en redes sociales ante las intensas lluvias que han provocado inundaciones y complicaciones en el tránsito en el Gran Santo Domingo.

Entre ellos, el creador de contenido Darian Vargas quien compartió a través de sus historias videos que evidencian la magnitud de las inundaciones en distintas zonas, mostrando calles anegadas y las dificultades para el desplazamiento vehicular y peatonal.

De igual forma, la comunicadora Karina Larrauri publicó contenido relacionado con la situación, sumándose a las reacciones que circulan en plataformas digitales sobre los efectos de las lluvias en la ciudad.

A estas publicaciones se suma la comunicadora e influencer Iamdra Fermín, quien hizo alusión a que en esta misma fecha, hace un año, ocurrió la tragedia del Jet Set, conectando el contexto climático con el duelo que aún persiste en el país.

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En la misma línea, la comunicadora Pamela Sued compartió un mensaje reflexivo en sus redes sociales: “Hoy amaneció distinto. No es solo la lluvia… es el peso del recuerdo”.

Por su parte, la comunicadora Gabi Desangles publicó un mensaje más en el que, además de recordar la tragedia, cuestiona la falta de prevención y llama a la acción.

“El pueblo dominicano merece más: mejores tecnologías, alertas oportunas, protocolos claros y autoridades que cumplan su deber”, expresó, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse solidaria, atenta y agradecida en medio de la situación.

Las redes sociales se han convertido en un canal para amplificar estos contenidos, combinando reportes en tiempo real, críticas y reflexiones que reflejan el sentir colectivo ante la situación climática y el recuerdo de hechos que marcaron al país

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