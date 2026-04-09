¿Qué se celebra hoy? Efemérides del 09 de abril

Cada 9 de abril concentra conmemoraciones relevantes y hechos históricos que han dejado huella en la política, la cultura y la sociedad. Desde recordaciones vinculadas a la memoria colectiva hasta avances tecnológicos y eventos históricos, este día ofrece múltiples motivos para entender qué se celebra hoy y su impacto en el tiempo.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado

Esta conmemoración, establecida en Colombia, busca honrar a millones de víctimas del conflicto armado interno. La fecha promueve la reflexión, la reparación simbólica y el compromiso con la paz, recordando los efectos de décadas de violencia en la sociedad colombiana.

Día Nacional de Winston Churchill en Estados Unidos

Se reconoce la figura del ex primer ministro británico Winston Churchill, especialmente por su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial y su defensa de los valores democráticos. La jornada resalta su influencia en la política internacional y su legado histórico.

Día del Pago Igualitario en Argentina

Esta fecha visibiliza la brecha salarial entre hombres y mujeres. Busca generar conciencia sobre la igualdad de remuneración por igual trabajo y promover políticas públicas que reduzcan las desigualdades laborales de género.

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Otras efemérides internacionales del 9 de abril

1413: Enrique V es coronado rey de Inglaterra.

1609: Se firma la Tregua de los Doce Años entre España y las Provincias Unidas de los Países Bajos.

1667: Se realiza en París una de las primeras exhibiciones públicas de arte registradas.

1767: Se ordena la expulsión de los jesuitas en territorios de la monarquía española.

1860: Leon Scott realiza el primer registro sonoro de la historia con su fonoautógrafo.

1953: Se estrena “La casa de cera”, pionera del cine en 3D.

1967: El Boeing 737 realiza su primer vuelo en Estados Unidos.

2005: El príncipe Carlos contrae matrimonio con Camilla Parker Bowles en Londres.

2012: Facebook concreta la compra de Instagram.

Efemérides dominicanas del 9 de abril

1799: Fallece Antonio Sánchez Valverde y Ocaña, destacado historiador y abogado, referente del pensamiento criollo.

1849: Fuerzas dominicanas son derrotadas por tropas haitianas en las cercanías de Azua, en medio de conflictos por la soberanía.

1855: El general Antonio Duvergé y varios opositores son condenados a muerte por conspiración contra el gobierno de Pedro Santana.

1865: Se inicia un intercambio de prisioneros entre fuerzas españolas y dominicanas durante la Guerra de la Restauración.

1880: Es arrestado Francisco Otamendi por un intento de atentado contra el patriota cubano Antonio Maceo.

1948: Joaquín Balaguer presencia el estallido social conocido como el Bogotazo en Colombia.

1958: Argentina rompe relaciones diplomáticas con República Dominicana durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo.

1962: Juan Bosch regresa al país tras años de exilio, marcando un momento clave en la vida política nacional.

2007: La Junta Central Electoral declara vencido el plazo para acciones legales en el caso de Sonia Pierre.

2020: Se envían aviones a China para adquirir insumos médicos ante la escasez durante la pandemia de COVID-19.

2021: El Banco Central rechaza propuesta de fondo para préstamos a microempresas por riesgos económicos.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más