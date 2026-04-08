Abinader dispone medidas para asistir a familias afectadas por lluvias; autoridades mantienen operativos activos

El presidente de la República Dominicana Luis Abinader dispuso una serie de medidas para acudir en auxilio de las familias afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, tras visitar el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y conocer de primera mano los daños provocados por las inundaciones, que han impactado principalmente al Gran Santo Domingo y otras localidades del país.

El mandatario informó que desde tempranas horas el Gobierno ha activado una respuesta integral para mitigar los efectos de las lluvias, con especial énfasis en la protección de la vida humana.

“Desde esta madrugada estamos movilizando el Gobierno, especialmente en el Gran Santo Domingo, con todos los organismos que componen el COE, principalmente para la prevención y proteger las vidas humanas, y luego también la parte material”, expresó.

Medidas de asistencia a las familias afectadas

Abinader explicó que, a través de la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (DASAC), se están distribuyendo ayudas en alimentos, tanto cocidos como crudos, a las personas afectadas.

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DASAC habilita línea de asistencia para afectados por intensas lluvias en el país.

“También vamos a ayudar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a aquellas familias en estado vulnerable que han sufrido daños, especialmente en el Gran Santo Domingo”, indicó.

Precisó que las zonas más impactadas han sido el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Norte, donde se han registrado lluvias e inundaciones.

“Estaremos atentos. El Gobierno está movilizado para atender cualquier situación que se presente”, aseguró.

Niveles de alerta y pronóstico de lluvias

El director del COE, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, informó que se mantienen niveles de alerta en varias provincias del país debido a las condiciones meteorológicas.

“El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene un nivel de alerta amarilla para Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. En alerta verde continúan Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte —en especial el Bajo Yuna— y La Vega”, detalló.

Explicó que, según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias continuarán, aunque con menor frecuencia en el Gran Santo Domingo, desplazándose hacia la zona oeste del país, incluyendo San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y Azua.

Llamado a la población y respuesta del Gobierno

Méndez García exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.

“Le pedimos a la población, en las zonas alertadas y en el resto del país, dar un estricto seguimiento a los informes del Indomet y a los lineamientos de los organismos de protección civil”, manifestó.

Asimismo, señaló que el Gobierno mantiene activa la respuesta ante las afectaciones registradas.

“El Gobierno central, por disposición del señor Presidente de la República, está dando respuesta mediante el levantamiento de daños y análisis de necesidades en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Oeste, donde se han presentado mayores situaciones, así como en Los Alcarrizos y otras zonas afectadas por inundaciones urbanas”, indicó.

Aseguró que las acciones de asistencia continúan en desarrollo, destacando que se mantiene el levantamiento de necesidades en las comunidades impactadas.

Alcaldía destaca rápida intervención en el Distrito Nacional

De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, resaltó la rápida respuesta de las autoridades ante las incidencias provocadas por las lluvias.

“A todos los sectores que han sido impactados, algunos de ustedes los vimos en La 800 de Los Ríos, donde ha habido importantes pérdidas materiales. Gracias a Dios, lo más valioso, que es la vida humana, se ha preservado”, expresó.

Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional.

Mejía indicó que se mantiene una coordinación permanente con las instituciones del Gobierno central para asistir a la población, incluyendo la identificación de personas que requieran ser trasladadas a albergues.

“Estamos en coordinación con todas las instituciones del Gobierno central, atendiendo distintas situaciones desde la madrugada para dar respuesta y atención a la ciudadanía”, afirmó.

Asimismo, agradeció el respaldo del Gobierno en la atención de las emergencias.

“Sobre todo, agradecer el apoyo que siempre recibimos del señor Presidente y de las instituciones del Gobierno central para dar pronta respuesta a nuestra gente”, agregó.

Autoridades presentes

Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, así como representantes de los ministerios de Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, de Vivienda y Edificaciones; del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Comipol), la Liga Municipal Dominicana, la Defensa Civil, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y la Cruz Roja Dominicana.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más