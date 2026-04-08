“Nosotros esperamos que la justicia dominicana actúe como debe de actuar, y no como esperamos los familiares, sino como espera la sociedad, como espera el pueblo dominicano”, expresó el Ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella a un año del colapso del techo de la discoteca del Jet Set, donde murió su hijo, Eduardo Guarionex, su esposa Alexandra Grullón, y los tíos de esta, Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez de la Cruz.

En la misa en memoria por su hijo fallecido y allegados realizada en Santiago, el ministro precisó que si las instituciones no responden, habrá un plano superior de rendición de cuentas. “Porque si esa justicia no actúa, va a actuar la justicia divina”, afirmó. En esa línea, planteó que la fe opera como sostén ante la situación que atraviesan: “Nosotros, como familia, seguimos fuertes y lo hemos entendido porque creemos en Dios, porque somos familia de fe”.

El mensaje también incluyó una denuncia indirecta sobre presiones o influencias que, según Estrella, no deberían tener lugar en el proceso del Caso Jet Set. Al referirse a la “justicia divina”, remarcó: “Ahí no valen medios de comunicación, ahí no valen componendas, ahí no se usa el tráfico de influencias”. Y agregó una reflexión: “Todo en la vida, todo en la vida se paga aquí por la otra vida”.

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La familia, dijo, atraviesa el momento con fortaleza, pero también con enojo. “Hay que estar en el alma, en el corazón y en el interior de cada uno de nosotros para que sepan lo indignados que nos sentimos”, sostuvo el funcionario quien rompe el silencio este ocho de abril de 2026, a un año del colapso del techo del centro de diversión en el cual fallecieron aproximadamente 236 personas y se contabiliza más de un centenar de heridos.

Este 8 de abril el Movimiento Justicia por Jet Set, había planificado actos colectivos en recordación a las personas fallecidas, los cuales comenzaron ayer con una vigilia en la cual se encendieron 236 velas bajo la frase: "Enciende la luz". Los actos se desarrollarán mañana, al ser suspendidos hoy por la vaguada que afecta al Gran Santo Domingo.

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