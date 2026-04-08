La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, recorrió este miércoles el sector Las 800 de Los Ríos para constatar las zonas más afectadas por las lluvias y ordenar medidas inmediatas orientadas a la mitigación de daños y la prevención de riesgos.

Durante la visita, la ejecutiva municipal estuvo acompañada por los diputados Liz Mieses y Manuel Núñez, así como por el intendente del Cuerpo de Bomberos del DN, general José Luis Frómeta Herasme, además de directores del cabildo y residentes de la zona. El recorrido incluyó vías impactadas por las precipitaciones registradas desde la madrugada.

Mejía indicó que, desde primeras horas del día, mantuvo comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Indomet para conocer el comportamiento del clima en las próximas horas, ante la vaguada que persiste en el ambiente.

“A las 4:00 de la mañana la Alcaldía del Distrito Nacional, parte de nuestro personal, salió a atender en algunos sectores donde nos habían notificado ya situaciones muy críticas”, afirmó.

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La Alcaldía informó que sus brigadas se encuentran trabajando de manera extraordinaria para responder a las inundaciones, con el apoyo de camiones succionadores y brigadistas de distintas direcciones, entre ellas Aseo Urbano y Obras Comunitarias.

Más temprano, la alcaldesa activó y dejó en sesión permanente el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, con el objetivo de articular acciones interinstitucionales dirigidas a salvaguardar vidas frente a la situación provocada por las lluvias.

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